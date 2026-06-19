HSSC CET Group D Vacancy: हरियाणा एसएससी में निकली बंपर वैकेंसी, 10वीं पास करें आवेदन, बढ़िया मिलेगी सैलरी

HSSC CET Group D Recruitment 2026: हरियाणा में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने CET Group D भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार 19 जून 2026 से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है.

इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक पोर्टल hssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. जिन अभ्यर्थियों ने पहले CET Group C या पिछले CET विज्ञापनों के तहत आवेदन किया था, उन्हें अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का ही उपयोग करना होगा. वहीं नए उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान नया रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा, जो भविष्य में उनकी पहचान और भर्ती प्रक्रिया के लिए रेफरेंस आईडी के रूप में काम करेगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

ग्रुप D के अधिकांश पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही हिंदी या संस्कृत विषय का अध्ययन मैट्रिक स्तर तक किया होना चाहिए. हालांकि कुछ विशेष पदों के लिए अलग पात्रता शर्तें लागू हो सकती हैं, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है.

आवेदन शुल्क से जुड़ी जानकारी

जिन उम्मीदवारों ने पहले CET Group C भर्ती 2025 के लिए आवेदन किया था, उन्हें दोबारा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी. जबकि नए आवेदकों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र

हालिया रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो

स्कैन किए गए हस्ताक्षर

हरियाणा निवासी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

आरक्षित वर्ग प्रमाणपत्र

अन्य आरक्षण या पात्रता से जुड़े प्रमाणपत्र

सभी दस्तावेज स्पष्ट और निर्धारित प्रारूप में अपलोड किए जाने चाहिए.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटफिकेशन

HSSC CET Group D Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

HSSC CET Group D Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

HSSC Group D भर्ती 2026 में चयन का आधार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) होगा. परीक्षा का स्तर मैट्रिक (10वीं) के समान रखा जाएगा. CET में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट तैयार की जाएगी और इसके अनुसार विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की जाएगी.

सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर

हरियाणा में ग्रुप D पदों पर सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती एक महत्वपूर्ण अवसर है. समय पर आवेदन करने और परीक्षा की तैयारी शुरू करने से उम्मीदवार चयन की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले योग्यता, दस्तावेज और अन्य शर्तों की पूरी जांच अवश्य कर लें.