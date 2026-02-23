Home > जॉब > HPCL vs BPCL: कौन सी PSU दे रही है शानदार सैलरी और सुरक्षित भविष्य? जानें यहां फायदे और अवसर

HPCL vs BPCL: अगर आप भारत के ऑयल और गैस सेक्टर में ऐसा करियर ढूंढ रहे है जो सिक्योरिटी, इज्जत और लंबे समय तक चलने वाली स्टेबिलिटी के साथ अच्छी सैलरी दे, तो दो खास नाम जो दिमाग में आता है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 23, 2026 3:28:53 PM IST

HPCL vs BPCL: अगर आप भारत के ऑयल और गैस सेक्टर में ऐसा करियर ढूंढ रहे है जो सिक्योरिटी, इज्जत और लंबे समय तक चलने वाली स्टेबिलिटी के साथ अच्छी सैलरी दे, तो दो खास नाम जो दिमाग में आता है. वे है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL). ये हजारों युवाओं के लिए सपनों का करियर प्लेटफॉर्म भी है. उनकी मजबूत फाइनेंशियल हालत, देश भर में फैला नेटवर्क और आकर्षक एम्प्लॉई बेनिफिट्स उन्हें सबसे अलग बनाता है.

इन हालात में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि करियर ग्रोथ, वर्क कल्चर और भविष्य की संभावनाओं के मामले में कौन सी कंपनी बेहतर है. सही चुनाव आपके हालात वर्क स्टाइल और लंबे समय के लक्ष्यों पर निर्भर करता है, इसलिए फैसला लेने से पहले दोनों को समझना समझदारी है.

HPCL बनाम BPCL: दोनों में कौन बेहतर

HPCL और BPCL दोनों ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में लीडर है. दोनों कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत काम करती है. HPCL की बड़ी रिफाइनरी मुंबई और विशाखापत्तनम में हैं, जबकि BPCL मुंबई, कोच्चि और बीना में बड़े रिफाइनरी प्रोजेक्ट चलाती है. स्केल और ऑपरेशन के मामले में BPCL अक्सर अपने रिटेल एक्सपेंशन और एग्रेसिव बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती है. जबकि HPCL अपने स्टेबल ऑपरेशन और मजबूत मार्केटिंग नेटवर्क के लिए मशहूर है.

रिक्रूटमेंट प्रोसेस और करियर ऑप्शन

  • दोनों PSU के लिए मुख्य रिक्रूटमेंट चैनल है
  • GATE स्कोर के जरिए इंजीनियरिंग पोजीशन
  • डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन
  • मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम
  • अनुभवी प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट
  • इंजीनियरिंग रोल

मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की खास डिमांड है. GATE के जरिए सिलेक्शन को प्रेस्टीजियस और इनवैल्यूएबल माना जाता है.

नॉन-टेक्निकल प्रोफाइल

  • HR, फाइनेंस, IT, मार्केटिंग और लॉ जैसे फील्ड में भी बेहतरीन मौके अवेलेबल है. अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग
  • अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम फ्रेशर्स को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पाने का सबसे अच्छा मौका देते है.

आपके लिए कौन सा PSU सही है?

अगर आप तेज़ी से बढ़ते और चैलेंजिंग माहौल की तलाश में हैं, तो BPCL आपके लिए सही हो सकता है. हालांकि अगर आप एक स्टेबल और बैलेंस्ड वर्क कल्चर पसंद करते हैं, तो HPCL एक बेहतर ऑप्शन है. सच तो यह है कि दोनों PSU बेहतरीन सैलरी, स्टेबिलिटी और प्रेस्टीज देते हैं. इसलिए लक्ष्य किसी एक में चयनित होना होना चाहिए. क्योंकि HPCL या BPCL में करियर बनाना एक बड़ी उपलब्धि है.

