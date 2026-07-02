HPCL Vacancy: 280000 सैलरी की चाहिए नौकरी, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में फटाफट करें अप्लाई, निकली है बंपर वैकेंसी

HPCL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर सामने आया है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने HPCL भर्ती 2026 के तहत सीनियर ऑफिसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर और अन्य विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं.

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, वे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 116 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

HPCL Recruitment 2026: पदों का विवरण

इस भर्ती के तहत विभिन्न विभागों में अलग-अलग स्तर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. पदों का विवरण इस प्रकार है.

जूनियर एग्जीक्यूटिव – 54 पद

सीनियर ऑफिसर (सेल्स) – 52 पद

असिस्टेंट मैनेजर / मैनेजर – 5 पद

चीफ मैनेजर / डिप्टी जनरल मैनेजर – 1 पद

सीनियर मैनेजर / चीफ मैनेजर / डिप्टी जनरल मैनेजर – 1 पद

डिप्टी जनरल मैनेजर / जनरल मैनेजर – 2 पद

डिप्टी जनरल मैनेजर / जनरल मैनेजर / चीफ जनरल मैनेजर – 1 पद

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए. अलग-अलग पदों के लिए योग्यता और आयु सीमा भी अलग निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में दिए गए योग्यता मानदंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या न हो.

क्या है आवेदन शुल्क

UR, OBC (NCL) और EWS उम्मीदवार: 1180 रुपये (साथ में लागू पेमेंट गेटवे शुल्क)

SC, ST और PwBD उम्मीदवार: आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट

शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

HPCL इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर करेगा. पद के अनुसार चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हो सकते हैं.

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

लिखित परीक्षा

ग्रुप टास्क

साइकोमेट्रिक असेसमेंट

स्किल टेस्ट

पर्सनल इंटरव्यू (Personal Interview)

फिजिकल फिटनेस टेस्ट (जहां आवश्यक हो)

जहां CBT आयोजित किया जाएगा, वहां परीक्षा दो भागों में होगी. पहले भाग में जनरल एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न होंगे, जबकि दूसरे भाग में संबंधित टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज की जांच की जाएगी. संभावित रूप से यह परीक्षा अगस्त या सितंबर 2026 में आयोजित की जा सकती है.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही और आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स के अनुसार दर्ज करें. आवश्यक प्रमाणपत्र, फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें. आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके.

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