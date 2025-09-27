HUDCO ने निकाली 29 लाख की सालाना सैलरी वाली वैकेंसी, सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी

HUDCO Job Vacancy 2025: अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश कर रहे नौकरी चाहने वालों के लिए HUDCO ने नई भर्ती के अवसर की घोषणा की है. भारत सरकार की नवरत्न कंपनी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO) विभिन्न लेटरल एंट्री और ट्रेनी ऑफिसर पदों के लिए भर्ती कर रही है. भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर से आधिकारिक वेबसाइट hudco.org.in पर शुरू होंगे. योग्य उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती? (How many positions will be filled through this recruitment?)

इस भर्ती अभियान के माध्यम से HUDCO लेटरल एंट्री और ट्रेनी ऑफिसर पदों के लिए 79 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा. ट्रेनी ऑफिसर के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल है, जबकि लेटरल एंट्री पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और साक्षात्कार के माध्यम से सीधे चयन किया जाएगा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स (HR) और एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स में लेटरल एंट्री पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में 3 से 11 साल का अनुभव होना चाहिए और सालाना 12.64 लाख से 22 लाख रुपये का सैलरी पैकेज होगा.

इन पदों में मैनेजर, सीनियर मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर जैसे पद शामिल हैं. ट्रेनी ऑफिसर पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में बैचलर डिग्री/लॉ डिग्री/MBA/इंजीनियरिंग डिग्री/पोस्टग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. विस्तृत पात्रता मानदंड नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है.

यहां जानें आवेदन करने का आसान तरीका (Learn the easy way to apply here)

सबसे पहले, अपना व्यक्तिगत विवरण, संपर्क जानकारी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें.

आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा.

जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उसका पोस्ट कोड दर्ज करें.

आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी ध्यान से भरें.

अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी सही फॉर्मेट में अपलोड करें.

सभी विवरणों की पुष्टि करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.

आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना न भूलें.

सामान्य/EWS/OBC-NCL श्रेणी के उम्मीदवारों को लेटरल एंट्री पदों के लिए 1500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. ट्रेनी ऑफिसर पदों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है. SC/ST/PwD श्रेणी के उम्मीदवारों को शुल्क देने से छूट है.

