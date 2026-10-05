Himachal Pradesh Teacher Recruitment: 6 महीने में 4,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान

Himachal Pradesh Teacher Recruitment: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में अगले छह महीनों के दौरान 4,000 और शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है. सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य प्रदेश के पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करना तथा स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना है.

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में आयोजित एक जनसभा के दौरान की. उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके साथ ही सरकारी सेवाओं में सुधार और राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है.

तीन साल में 10 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती

सीएम सुक्खू के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान 10,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती पहले ही की जा चुकी है. अब 4,000 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की योजना से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी. खासकर प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक उपलब्ध कराना सरकार के लिए अहम चुनौती है. पहाड़ी इलाकों में कई स्कूल ऐसे क्षेत्रों में हैं, जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त शिक्षकों की जरूरत होती है. नई भर्तियों से इन स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है.

हिमाचल में खुले 150 से ज्यादा CBSE स्कूल

मुख्यमंत्री ने राज्य में CBSE से संबद्ध स्कूलों के विस्तार का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 150 से अधिक CBSE स्कूल खोले गए हैं और इन संस्थानों में करीब 2,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. सरकार का फोकस स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर है. CBSE स्कूलों के विस्तार से विद्यार्थियों को राज्य में राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम से जुड़ी शिक्षा के विकल्प भी मिल रहे हैं.

300 स्कूल बनेंगे ‘School of Excellence’

सरकार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़े 300 स्कूलों को School of Excellence के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है. इसका उद्देश्य स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और छात्रों को बेहतर सीखने का माहौल देना है. सरकार के मुताबिक, इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की जरूरतों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े.

शिक्षा के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भर्ती

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी भी साझा की. उनके अनुसार, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 500 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चमियाना स्थित अटल मेडिकल सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट में आधुनिक मशीनों और तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है. सुक्खू ने यह भी दावा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की रैंकिंग में सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि 2021 में हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में 21वें स्थान पर था, जबकि अब राज्य पांचवें स्थान पर पहुंच गया है.

अब 4,000 शिक्षकों की प्रस्तावित भर्ती पर सबकी नजर रहेगी. उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण होगा कि सरकार भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन, पदों का विवरण और आवेदन की तारीख कब जारी करती है.