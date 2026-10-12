Success Story: पिता चलाते हैं प्रिंटिंग प्रेस, बेटी बनेगी अफसर! छवि सरदाना ने ऐसे हासिल की 5वीं रैंक

HCS Result 2025: हरियाणा सिविल सर्विस परीक्षा में हिसार की छवि सरदाना ने शानदार प्रदर्शन कर युवाओं के सामने एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है. डोगरान मोहल्ले की रहने वाली 23 वर्षीय छवि ने 675 में से 385.80 अंक हासिल करके पांचवीं रैंक प्राप्त की. खास बात यह है कि उन्होंने किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लेने के बजाय सेल्फ स्टडी के दम पर यह सफलता हासिल की. उनकी उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है और शहर के लोग भी उनकी मेहनत की सराहना कर रहे हैं.

छवि सरदाना की सफलता उन अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान नियमित पढ़ाई, अनुशासन और समय के सही इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया. छवि रोजाना करीब आठ घंटे पढ़ाई करती थीं और सुबह 6 से 7 बजे के बीच अपनी पढ़ाई शुरू कर देती थीं. उनका मानना है कि सही रणनीति और लगातार मेहनत के साथ सेल्फ स्टडी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मजबूत आधार बन सकती है.

BA LLB की पढ़ाई के दौरान बनाया सिविल सर्विस का लक्ष्य

छवि ने पटियाला से BA LLB की डिग्री पूरी की. शुरुआत में उनकी रुचि वकालत के क्षेत्र में थी, लेकिन सिविल सर्विस में जाने का सपना भी उनके मन में था. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. लॉ की पढ़ाई के साथ परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं था, लेकिन छवि ने दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा. धीरे-धीरे उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और तैयारी को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना लिया.

सोशल मीडिया से बनाई दूरी, ChatGPT से ली मदद

तैयारी के दौरान छवि ने Facebook और Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनाए रखी, ताकि उनका ध्यान पढ़ाई से न भटके. विषयों को समझने और जरूरी जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने ChatGPT का भी उपयोग किया. उन्होंने अपनी तैयारी में तकनीक को सहायक साधन के रूप में अपनाया. हालांकि, उनकी सफलता के पीछे नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता की अहम भूमिका रही.

करीब 60 हजार उम्मीदवारों के बीच बनाई पहचान

छवि के अनुसार, HCS परीक्षा के शुरुआती चरण में लगभग 60,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा का पहला चरण अप्रैल में और दूसरा चरण जून में आयोजित हुआ. इसके बाद 3 से 8 अक्टूबर तक पंचकूला स्थित आयोग कार्यालय में इंटरव्यू हुए. अंतिम परिणाम में छवि ने पांचवीं रैंक हासिल की.

UPSC और PCS के नतीजों का भी इंतजार

छवि सरदाना ने पंजाब सिविल सर्विस (PCS) और UPSC की परीक्षा भी दी है. फिलहाल उन्हें दोनों परीक्षाओं के परिणामों का इंतजार है. उनका कहना है कि हरियाणा में मिली जिम्मेदारी उनकी प्राथमिकता रहेगी, जबकि भविष्य में बेहतर अवसरों की तलाश भी जारी रहेगी.

परिवार में जश्न, पहली बार बनेगी सरकारी अधिकारी

छवि के पिता चिराग सरदाना प्रिंटिंग प्रेस की दुकान चलाते हैं और उनकी मां सुमन सरदाना गृहिणी हैं. परिवार में छवि सरकारी अधिकारी बनने वाली पहली सदस्य हैं. परिणाम घोषित होते ही रिश्तेदार और शुभचिंतक उन्हें बधाई देने घर पहुंचने लगे. छवि की कहानी बताती है कि स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन और निरंतर मेहनत से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. उनकी सफलता हर उस युवा के लिए प्रेरणा है, जो अपने दम पर सिविल सर्विस में जगह बनाने का सपना देखता है.