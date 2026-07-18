Haryana Police Vacancy: 5500 भर्ती से वंचित युवाओं को नवंबर में मिलेगा नया मौका, आएंगी 4000 सिपाही पदों की भर्ती

Haryana Police Recruitment 2026: हरियाणा में पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. जो अभ्यर्थी किसी कारणवश 5500 पुलिस कर्मचारियों की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें अब दोबारा अवसर मिलेगा. हरियाणा सरकार ने नवंबर 2026 में करीब 4000 नए पुलिस सिपाहियों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे राज्य के हजारों युवाओं को पुलिस विभाग में नौकरी पाने का एक और सुनहरा अवसर मिलेगा.

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार पुलिस बल को मजबूत करने के लिए लगातार भर्ती प्रक्रिया चला रही है. इसी क्रम में नवंबर 2026 में लगभग 4000 पुलिस सिपाहियों की नई भर्ती शुरू की जाएगी. सरकार की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इस घोषणा से उन युवाओं को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, जो पिछली भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए थे या किसी तकनीकी अथवा अन्य कारण से प्रक्रिया से बाहर रह गए थे.

फिलहाल 5500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि वर्तमान समय में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से 5500 पुलिस पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. इससे पहले भी पिछले वर्ष 5500 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसमें करीब 1600 पद महिलाओं के लिए निर्धारित थे. सरकार का उद्देश्य पुलिस विभाग में खाली पदों को तेजी से भरना और कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है.

अग्निवीरों को मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण

आने वाली 4000 पुलिस सिपाही भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है. इससे भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत सेवा देने वाले युवाओं को पुलिस विभाग में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे. सरकार का मानना है कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त अग्निवीर पुलिस सेवा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

मधुबन में शहीद स्मारक पर डीजीपी ने दी श्रद्धांजलि

शुक्रवार को डीजीपी अजय सिंघल करनाल के मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी पहुंचे. यहां उन्होंने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित थाना प्रभारियों के संवाद कार्यक्रम की तैयारियों का भी निरीक्षण किया. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया और सरकार की भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की.

युवाओं के लिए बड़ा अवसर

हरियाणा सरकार की नई भर्ती योजना उन युवाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, जो लंबे समय से पुलिस विभाग में नौकरी का सपना देख रहे हैं. नवंबर में प्रस्तावित 4000 पदों की भर्ती के साथ राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे. साथ ही, सरकार का यह कदम पुलिस बल में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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