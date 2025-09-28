Haryana WCD Recruitment 2025: हरियाणा WCD भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Haryana WCD Recruitment: हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग (Department of Women and Child Development) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 479 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. ये रिक्तियां सामाजिक कार्य, कानून, आईटी, परामर्श, लेखा, मनोविज्ञान और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध हैं. इच्छुक उम्मीदवार विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन कर सकते है.

आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार ध्यान दें कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 है. इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जा रहे है.

आवेदन कहां भेजें?

उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय के पते पर जमा करना होगा. आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in पर जाएं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़े.

आवेदन के लिए योग्यता

हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग भर्ती 2025 में प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है. उम्मीदवार संबंधित पद के लिए आवश्यक योग्यताओं की विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में पा सकते है. आयु सीमा के संबंध में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है. उम्मीदवार की आयु की गणना 24 अक्टूबर 2025 के अनुसार किया जायेगा. इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दिया जायेगा.

आवेदन कैसे करें (how to apply)