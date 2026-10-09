HAL Vacancy: एचएएल में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये योग्यता, 30000 है मंथली सैलरी

HAL Junior Executive Recruitment 2026: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा अवसर है. कंपनी ने 7 अक्टूबर 2026 को जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत विभिन्न इंजीनियरिंग ब्रांच में कुल 150 पदों को भरा जाएगा.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट hal-india.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ये नियुक्तियां अधिकतम तीन साल की शॉर्ट-टर्म अवधि के लिए की जाएंगी. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को योग्यता और अन्य शर्तों की जानकारी अवश्य देखनी चाहिए.

HAL Junior Executive Vacancy 2026: ब्रांच के अनुसार पद

HAL ने नौ इंजीनियरिंग शाखाओं में रिक्तियां घोषित की हैं. ब्रांच के अनुसार पदों का विवरण इस प्रकार है:

एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग: 2 पद

केमिकल इंजीनियरिंग: 2 पद

सिविल इंजीनियरिंग: 7 पद

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग: 6 पद

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग: 25 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग: 21 पद

मैकेनिकल इंजीनियरिंग: 78 पद

मेटलर्जी इंजीनियरिंग: 3 पद

प्रोडक्शन इंजीनियरिंग: 6 पद

मैकेनिकल इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों के लिए सबसे अधिक 78 पद उपलब्ध हैं. इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की डिग्री संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच से होनी चाहिए.

HAL Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में नियमित B.E. या B.Tech की डिग्री होना आवश्यक है. न्यूनतम अंकों की शर्त सामान्य, OBC-NCL और EWS वर्ग के लिए 60 प्रतिशत निर्धारित है. वहीं, SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

HAL Junior Executive Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

HAL Junior Executive Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

आयु सीमा और सैलरी

HAL जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए सामान्य और EWS वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 वर्ष है. न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. आयु की गणना 17 अक्टूबर 2026 के आधार पर की जाएगी. योग्य आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी. इस पद के लिए वेतनमान 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये प्रतिमाह बताया गया है. नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन साल तक होगी.

HAL Junior Executive Apply Online 2026: आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार HAL की आधिकारिक वेबसाइट hal-india.co.in पर जाएं. भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ें, ऑनलाइन आवेदन लिंक खोलें, आवश्यक विवरण भरें और मांगे गए दस्तावेज जमा करें. यदि आवेदन शुल्क लागू हो, तो उसका भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें. अंत में आवेदन की रसीद या प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

HAL Junior Executive Recruitment 2026 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में पदों, योग्यता, शुल्क और चयन प्रक्रिया की पुष्टि अवश्य करें, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो.