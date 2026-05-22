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Group D Bharti: अब जीरो नंबर पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर उठाए सवाल

Group D Bharti: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जीरो कटऑफ वाली मेरिट सूची रद्द कर दी. अदालत ने कहा कि सरकारी नौकरियों में न्यूनतम योग्यता अंक तय करना बेहद जरूरी है.

By: Munna Verma | Last Updated: May 22, 2026 3:51:50 PM IST

Group D Bharti: राजस्थान हाईकोर्ट ने जीरो मार्क्स चयन सूची रद्द की
Group D Bharti: राजस्थान हाईकोर्ट ने जीरो मार्क्स चयन सूची रद्द की


Group D Bharti: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने उन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है, जिनमें बेहद कम या लगभग शून्य कटऑफ पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था. यह फैसला लाखों युवाओं और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा माना जा रहा है.

जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विनोद कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी सरकारी भर्ती में न्यूनतम अंक तय करना आवश्यक है. बिना न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए भर्ती करना संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ माना जाएगा.

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कोर्ट ने क्यों रद्द की मेरिट लिस्ट?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी सेवा में चयन के लिए एक “बेसिक स्टैंडर्ड” होना जरूरी है. अदालत ने कहा कि चाहे पद चतुर्थ श्रेणी का ही क्यों न हो, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम योग्यता का स्तर बनाए रखना संवैधानिक आवश्यकता है. कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दिया कि वह न्यूनतम अंक निर्धारित करे और उसके बाद नई मेरिट लिस्ट जारी करे.

21 लाख उम्मीदवारों वाली सबसे बड़ी भर्ती

राजस्थान सरकार की यह अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में 21 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे. ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला हजारों अभ्यर्थियों पर सीधा असर डाल सकता है.

याचिकाकर्ता ने क्या तर्क दिया?

याचिकाकर्ता विनोद कुमार ने एक्स सर्विसमैन (OBC) कैटेगरी से आवेदन किया था। परीक्षा में उनके अंक माइनस में आए थे. उनकी ओर से पेश वकील हरेंद्र नील ने अदालत में दलील दी कि भर्ती नियमों में न्यूनतम अंक का कोई प्रावधान नहीं है. जब कई कैटेगरी में 0.0033 जैसे बेहद कम अंक पर चयन हो सकता है, तो माइनस अंक पाने वालों को बाहर करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि जीरो और माइनस अंक वाले अभ्यर्थियों की क्षमता में कोई बड़ा अंतर नहीं माना जा सकता.

किन कैटेगरी की मेरिट लिस्ट हुई रद्द?

हाईकोर्ट ने NON-TSP और TSP क्षेत्र की कई श्रेणियों की मेरिट सूची रद्द कर दी. इनमें एक्स सर्विसमैन, विधवा, तलाकशुदा, सहरिया और कई दिव्यांग श्रेणियां शामिल हैं, जहां कटऑफ लगभग शून्य रही थी.

बोर्ड और कार्मिक विभाग का पक्ष

सुनवाई के दौरान कर्मचारी चयन बोर्ड और कार्मिक विभाग ने अदालत को बताया कि भर्ती नियमों में न्यूनतम अंक तय करने का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए शून्य अंक पाने वाले उम्मीदवारों का चयन संभव था. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि किसी भी भर्ती में गुणवत्ता और न्यूनतम योग्यता बनाए रखना जरूरी है.

युवाओं के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला?

यह निर्णय भविष्य की सरकारी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने का रास्ता साफ हो सकता है. साथ ही, अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नई कटऑफ और संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी.

ये भी पढ़ें: आरक्षित वर्ग को मिली बड़ी जीत, सामान्य वर्ग से ज्यादा अंक होने पर मुख्य परीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता

Tags: Group D BhartiRajasthan High Court
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