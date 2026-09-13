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Govt Job: बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बड़े बदलाव की तैयारी, हाईलेवल कमेटी में ये दिग्गज शामिल

Bihar Assistant Professor Recruitment: बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है. राजभवन ने हाईलेवल कमेटी बनाई है, जिसमें प्रो. एच.सी. वर्मा समेत अनुभवी अधिकारी शामिल हैं.

By: Munna Verma | Published: September 13, 2026 11:36:18 AM IST

Govt Jobs Bihar Assistant Professor: बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया होगी रिव्यू
Govt Jobs Bihar Assistant Professor: बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया होगी रिव्यू


Bihar Assistant Professor Recruitment: बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार और राजभवन ने सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है. मौजूदा भर्ती व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने और उसमें जरूरी बदलावों का सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. समिति को अपनी रिपोर्ट 90 दिनों के भीतर लोक भवन को सौंपनी होगी.

गठित समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमरजीत सिन्हा और संजय कुमार के अलावा देश के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर एच.सी. वर्मा को शामिल किया गया है. समिति में दो अन्य सदस्य भी हैं. राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि राज्यपाल सचिवालय में अतिरिक्त सचिव (विश्वविद्यालय) संजय कुमार समिति के सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे. समिति का उद्देश्य केवल मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा करना नहीं, बल्कि ऐसी सिफारिशें देना है जिन्हें व्यवहार में लागू किया जा सके.

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उम्र से लेकर परीक्षा और इंटरव्यू तक होगी समीक्षा

समिति असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े कई अहम पहलुओं पर विचार करेगी. इनमें उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया प्रमुख हैं. इसके अलावा भर्ती में अलग-अलग मानकों को दिए जाने वाले महत्व की भी समीक्षा की जाएगी. गेस्ट लेक्चर से संबंधित मुद्दों और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े अन्य विषयों को भी समिति अपने अध्ययन में शामिल करेगी. अधिकारियों के मुताबिक, समिति अपनी रिपोर्ट में विस्तृत निष्कर्षों के साथ स्पष्ट और अमल योग्य सुझाव देगी. रिपोर्ट सौंपने के लिए 90 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है.

छात्रों के आंदोलन के बाद लिया गया फैसला

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में शोधार्थियों और पीएचडी धारकों का आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहा है. ‘ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्चर्स एसोसिएशन’ के बैनर तले छात्रों ने पिछले महीने करीब तीन सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन किया था. कई प्रदर्शनकारियों ने पटना के गर्दनी बाग में भूख हड़ताल भी की थी. आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने और भर्ती में ऑब्जेक्टिव टाइप की लिखित परीक्षा शामिल करने जैसी मांगें उठाई थीं.

राज्यपाल से बातचीत के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अता हसनैन और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब दो घंटे तक हुई बातचीत के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था. बताया गया कि पिछले वर्ष 24 अगस्त को राज्यपाल और एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुए समझौते के तहत समिति के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई. राज्यपाल ने उस समय छात्रों को उनकी मांगों पर विचार करने और भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षाविदों तथा प्रशासकों की समिति बनाने का भरोसा दिया था.

अब इस समिति की रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं. माना जा रहा है कि इसकी सिफारिशें बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

Tags: Assistant ProfessorBihar Assistant Professor Recruitmentsarkari naukri
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