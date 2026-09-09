UPESSC Vacancy: यूपी में 57000 सैलरी वाली चाहिए नौकरी, तो फटाफट करें यहां अप्लाई, आवेदन प्रक्रिया शुरू

UPESSC Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के जरिए प्रदेश के सह-शिक्षा और महिला डिग्री कॉलेजों में कुल 1,936 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. जो कोई भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वे आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

आयोग ने भर्ती अधिसूचना 8 सितंबर 2026 को जारी की और इसी दिन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई. योग्य उम्मीदवार UPESSC के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 7 अक्टूबर 2026 तक आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के लिए One Time Registration (OTR) पूरा करना जरूरी है.

UPESSC Assistant Professor Vacancy 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 8 सितंबर से हुई है. उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं. आवेदन में ऑनलाइन सुधार की सुविधा 11 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. प्रस्तावित लिखित परीक्षा 19 और 20 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी.

1,936 पदों के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा अभ्यर्थी का NET, SLET या SET क्वालिफाइड होना जरूरी है. भर्ती नियमों के अनुसार पात्र PhD उम्मीदवारों को भी आवेदन का अवसर मिल सकता है.

नौकरी पाने की क्या है आयुसीमा

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 62 वर्ष निर्धारित है. आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी.

कितना है आवेदन शुल्क?

UR, General, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 2,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. SC और ST उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,500 रुपये और PWD उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये निर्धारित है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा.

57,700 से शुरू होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को लेवल-10 के वेतनमान के तहत सैलरी मिलेगी. पे-स्केल 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये निर्धारित है. यानी चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती न केवल बड़ी संख्या में अवसर लेकर आई है, बल्कि आकर्षक वेतनमान भी प्रदान करती है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

UPESSC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

UPESSC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

360 अंकों की होगी लिखित परीक्षा

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं. लिखित परीक्षा 360 अंकों की होगी और इसमें कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 90 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे. परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय मिलेगा. प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक होंगे, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक की निगेटिव मार्किंग की जाएगी. इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट 40 अंकों का होगा.

UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले UPESSC पोर्टल पर जाकर OTR पूरा करें. इसके बाद विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का आवेदन फॉर्म चुनें. फॉर्म अंग्रेजी भाषा में भरना होगा. आवेदन के दौरान निर्धारित साइज में फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक व अन्य जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें. ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन की प्रिंटेड कॉपी सुरक्षित रखें.