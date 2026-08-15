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Govt Job: न डिग्री की जरूरत, न बड़ी परीक्षा का झंझट! 24,752 पदों पर भर्ती, सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका

Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. 24,752 पदों पर भर्ती के लिए योग्यता, आयु सीमा, फीस और आवेदन प्रक्रिया के बारे में नीचे विस्तार से पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 15, 2026 9:32:00 PM IST

Govt Job Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2026: डिग्री नहीं, डोमिसाइल से खुलेगा सरकारी नौकरी का रास्ता
Govt Job Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2026: डिग्री नहीं, डोमिसाइल से खुलेगा सरकारी नौकरी का रास्ता


Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी (Govt Jobs) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग (Local Self Government Department) ने सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के जरिए TSP और Non-TSP क्षेत्रों में कुल 24,752 सफाई कर्मचारी पदों को भरा जाएगा.

योग्य उम्मीदवार 15 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 28 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है.

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Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का राजस्थान का मूल निवासी (Domicile) होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के पास सफाई कर्मचारी के रूप में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए.

Rajasthan Safai Karamchari के लिए एजलिमिट

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्गों को राजस्थान सरकार के भर्ती नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Rajasthan Safai Karamchari Bharti 2026 के लिए आवेदन शुल्क

General/UR उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क- 600 रुपये
OBC/SC/ST उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क- 400 रुपये
PwD उम्मीदवारों के लिए अप्लाई करने का शुल्क- 400 रुपये

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आवेदन की अंतिम तारीख न भूलें

Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2026 में आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर 2026 है. उम्मीदवारों को अंतिम दिनों की भीड़ से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए. फॉर्म सबमिट करने से पहले नाम, जन्मतिथि, श्रेणी और अन्य विवरणों की अच्छी तरह जांच करना भी जरूरी है.

भर्ती से संबंधित योग्यता, चयन प्रक्रिया, दस्तावेज, आवेदन शुल्क और अन्य नियमों के लिए उम्मीदवारों को राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को ही अंतिम और विश्वसनीय स्रोत मानना चाहिए.

Tags: govt jobhome-hero-pos-2Rajasthan Safai Karamchari RecruitmentSafai Karamchari
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