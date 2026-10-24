Govt Job: 10वीं, 12वीं हैं पास, तो OUSSSC में नौकरी पाने का शानदार मौका, बेहतरीन होगी मंथली सैलरी

OUSSSC Recruitment 2026: ओडिशा में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है. ओडिशा यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (OUSSSC) ने कंबाइंड यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 के तहत कुल 7,268 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती अभियान में पुलिस, सुरक्षा और अग्निशमन सेवाओं से जुड़े सात अलग-अलग पद शामिल हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 को रात 10 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित पद की योग्यता, आयु सीमा और शारीरिक मानकों की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए.

OUSSSC Vacancy 2026: पदों के अनुसार रिक्तियों का विवरण

आयोग की ओर से जारी विवरण के अनुसार, कॉन्स्टेबल (सिविल) के पदों पर सबसे अधिक भर्तियां की जाएंगी. पदवार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

कॉन्स्टेबल (सिविल)- 4,219 पद

कॉन्स्टेबल (कम्युनिकेशन)- 300 पद

कॉन्स्टेबल OISF- 2,212 पद

फायरफाइटर- 317 पद

फायरफाइटिंग ड्राइवर- 62 पद

ड्राइवर PMT- 154 पद

ट्रैफिक कॉन्स्टेबल- 4 पद

कुल पदों की संख्या- 7,268

OUSSSC Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है.

कॉन्स्टेबल (सिविल), फायरफाइटर, फायरफाइटिंग ड्राइवर और ट्रैफिक कॉन्स्टेबल: उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है.

कॉन्स्टेबल (कम्युनिकेशन): 12वीं विज्ञान वर्ग से पास होना चाहिए. इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषय शामिल हो सकते हैं. अधिसूचना में निर्धारित समकक्ष तकनीकी योग्यता भी मान्य हो सकती है.

कॉन्स्टेबल OISF और ड्राइवर PMT: न्यूनतम योग्यता 10वीं पास निर्धारित बताई गई है.

ड्राइविंग से जुड़े पदों के लिए संबंधित वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करना भी जरूरी है.

आयु सीमा और शारीरिक मानक

उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा तथा आरक्षित वर्गों को मिलने वाली छूट पद और श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता संबंधी मानकों को पूरा करना होगा.

OUSSSC Selection Process 2026: कैसे होगा चयन?

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक माप परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), जहां लागू हो, शामिल हो सकते हैं. ड्राइविंग वाले पदों के लिए ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जा सकता है. इसके बाद मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. अंतिम चयन संबंधित पद के आधिकारिक नियमों के अनुसार होगा.

OUSSSC Online Apply 2026: आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट ousssc.odisha.gov.in पर जाएं.

Combined Uniformed Services Examination 2026 का नोटिफिकेशन और आवेदन लिंक खोलें.

आवश्यक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें.

लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण दर्ज करें.

निर्धारित प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

उपलब्ध विकल्पों के अनुसार पद और परीक्षा जिला चुनें.

लागू शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म की जांच करें.

आवेदन सबमिट करके उसकी कॉपी और भुगतान रसीद सुरक्षित रखें.

आवेदन से पहले जरूर जांचें नोटिफिकेशन

OUSSSC भर्ती 2026 में आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई पात्रता, आयु सीमा, शारीरिक मानक, लाइसेंस संबंधी शर्तों और परीक्षा नियमों की पुष्टि करें. आवेदन की अंतिम तारीख 12 नवंबर 2026 रात 10 बजे है, इसलिए उम्मीदवार समय रहते प्रक्रिया पूरी करें. किसी भी बदलाव या महत्वपूर्ण निर्देश के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को ही अंतिम मानें.