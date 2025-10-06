BRIC NABI Recruitment:वैज्ञानिक और अफसर पद का मौका! कौन कर सकता है अप्लाई?

BRIC NABI Recruitment 2025: राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं जैव-विनिर्माण संस्थान (BRIC-NABI) ने वैज्ञानिक और प्रशासनिक पद पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आवेदन प्रक्रिया 6 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 6 पद भरा जायेगा. इनमें एक वैज्ञानिक-एफ पद एक एसोसिएट प्लांट मैनेजर (वैज्ञानिक-ई) दो वैज्ञानिक-सी पद और दो प्रबंधन सहयोगी पद शामिल है. योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

कौन आवेदन कर सकता है?

वैज्ञानिक-एफ के लिए उम्मीदवार के पास कृषि/जैविक/रासायनिक विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री और 10 वर्षों का अनुसंधान एवं विकास अनुभव होना चाहिए. वैज्ञानिक-ई के लिए, संबंधित इंजीनियरिंग में एम.टेक/एम.ई. और पीएचडी के साथ-साथ 6 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव आवश्यक है. वैज्ञानिक-सी पद के लिए उम्मीदवार के पास 3 वर्ष के अनुभव के साथ डॉक्टरेट की डिग्री 6 वर्ष के अनुभव के साथ एम.टेक या 8 वर्ष के अनुभव के साथ बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए. प्रबंधन सहायक पद के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री और 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है.

आवेदन शुल्क

वैज्ञानिक पद के लिए आवेदन करने वाले अनारक्षित उम्मीदवार को ₹1,180 का शुल्क देना होगा. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग और महिलाएं केवल ₹590 के शुल्क के साथ आवेदन कर सकती है.

प्रशासनिक पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवारों को ₹590 का आवेदन शुल्क देना होगा. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक और महिलाएं ₹354 के शुल्क के साथ आवेदन कर सकती है.

ऐसे करें आवेदन

BRIC NABI की आधिकारिक वेबसाइट www.ciab.res.in पर जाएं.

आवेदन पत्र और सारांश शीट डाउनलोड करें.

ऑनलाइन बैंकिंग या UPI के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र पूरी तरह भरें.

सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें.

भरा हुआ आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से “प्रशासनिक अधिकारी, ब्रिक-नबी, नॉलेज सिटी, सेक्टर-81, मोहाली – 140306” के पते पर भेजा जा सकता है. इसके अतिरिक्त पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र और बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है. वैज्ञानिक पद के लिए recruit.sci2025@gmail.com तथा प्रशासनिक पद के लिए recruit.as2025@gmail.com पर भेजे.