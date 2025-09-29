Railway Jobs: रेलवे में 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा के डायरेक्ट नौकरी, 1149 पदों पर चालू है पंजीकरण, जल्द करें अप्लाई

Railway Vacancy 205: रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. पूर्व मध्य रेलवे (ECR) 1149 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती कर रहा है. उम्मीदवारों का चयन बिना किसी परीक्षा के मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in के माध्यम से 25 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

भर्ती विवरण

इस भर्ती अभियान के तहत विभिन्न ट्रेड्स में उम्मीदवारों का चयन होगा, जिनमें शामिल हैं.

फिटर

वेल्डर

मैकेनिक

रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक

फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर

कारपेंटर

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक

पेंटर

इलेक्ट्रीशियन

वायरमैन

आवेदन के लिए जरूरी पात्रता

उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. उनके पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र (एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा जारी) भी होना चाहिए.

25 अक्टूबर 2025 तक न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष और अधिकतम 24 साल है. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट लागू होगी जो श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होगी.

कैसे होगा चयन?

किसी विशेष डिवीजन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा. ये सूची मैट्रिकुलेशन (10वीं) और आईटीआई परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत पर आधारित होगी. दोनों अंकों को समान महत्व दिया जाएगा.

मैट्रिकुलेशन में सभी विषय के कुल अंक को ध्यान में रखकर प्रतिशत की गणना की जाएगी. किसी एक विषय या विषय समूह के अंक को आधार नहीं माना जाएगा.

आवेदन शुल्क

आरआरसी ईसीआर अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन पत्र भरने हेतु सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को ₹100 का शुल्क देना होगा. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क माफ है.

