Government Jobs 2026: अक्टूबर में सरकारी नौकरी के कई मौके, SBI से रेलवे और CRPF तक भर्तियां

Government Jobs 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अक्टूबर 2026 काफी अहम साबित हो सकता है. बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग, पैरामिलिट्री और फार्मास्युटिकल सेक्टर में अलग-अलग पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है या जल्द शुरू होने वाली है. ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के पास अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करने के कई अवसर हैं.

SBI, UPSC, RRB, CRPF और PMBI जैसी संस्थाओं ने विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. कुछ भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया जल्द समाप्त होने वाली है, जबकि कुछ के लिए रजिस्ट्रेशन आने वाले दिनों में शुरू होगा.

SBI Recruitment 2026: 207 पदों पर भर्ती

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन में 207 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 5 अक्टूबर 2026 कर दी है. भर्ती में जोनल हेड, रीजनल हेड, रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीड, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, VP Wealth और AVP Wealth जैसे पद शामिल हैं. यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी. संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. फ्रेशर्स के लिए यह भर्ती नहीं है.

UPSC ESE 2027: इंजीनियरों के लिए मौका

UPSC Engineering Services Examination (ESE) 2027 के जरिए 480 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जुड़े उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2026 है. ESE की प्रारंभिक परीक्षा 31 जनवरी 2027, जबकि मुख्य परीक्षा 18 जून 2027 को प्रस्तावित है.

PMBI Recruitment 2026: फार्मेसी सेक्टर में वैकेंसी

फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) ने 178 पदों पर भर्ती का अवसर दिया है. इसमें फार्मासिस्ट, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर समेत कई पद शामिल हैं. भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी और आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा. आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे तक है.

CRPF Sports Quota Recruitment: 521 पद

खेल प्रतिभा रखने वाले युवाओं के लिए CRPF ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत 521 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इसमें हेड कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद शामिल हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन 12 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 तक किए जा सकेंगे.

RRB NTPC Recruitment 2026: 5,165 पदों का मौका

रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए भी बड़ा अवसर है. RRB NTPC CEN 06/2026 के तहत ग्रेजुएट स्तर के 3,477 पदों पर भर्ती करेगा. आवेदन की अंतिम तारीख 6 नवंबर 2026 है. वहीं, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए CEN 07/2026 के तहत 1,688 अंडरग्रेजुएट पद हैं. इनके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर से 13 नवंबर 2026 तक चलेगी.

उम्मीदवारों को किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. सही समय पर आवेदन करना और जरूरी दस्तावेज तैयार रखना भर्ती की तैयारी में पहला महत्वपूर्ण कदम है.