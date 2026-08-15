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Government Jobs 2026: अगले 6 महीनों में 6,000 से 8,000 नई नौकरियां, CM का बड़ा ऐलान

Government Jobs 2026: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अगले छह महीनों में 6,000 से 8,000 अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने की घोषणा की है.

By: Munna Verma | Published: August 15, 2026 10:14:06 PM IST

Government Jobs 2026: सरकारी नौकरी की आने वाली है बहार
Government Jobs 2026: सरकारी नौकरी की आने वाली है बहार


Government Jobs 2026: गोवा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अगले छह महीनों में 6,000 से 8,000 अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने की घोषणा की है. सरकार का यह कदम राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने और विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले छह महीनों में हजारों अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने पर काम कर रही है. इन नौकरियों के लिए अलग-अलग सरकारी विभागों में भर्ती की जाएगी. हालांकि, पदों का विस्तृत विभागवार ब्योरा और भर्ती का शेड्यूल संबंधित आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से सामने आएगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रस्तावित भर्तियों से बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी क्षेत्र में अवसर मिल सकते हैं.

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रोजगार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गोवा के बुनियादी ढांचे के विकास का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल और एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से राज्य में लोगों की आवाजाही आसान हुई है. पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी. मुख्यमंत्री के मुताबिक, पणजी के पास यह कॉरिडोर गणेश चतुर्थी से पहले आम जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है. इससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है.

दक्षिण गोवा में बनेगा नया बोरिम पुल

सावंत ने दक्षिण गोवा में प्रस्तावित नए बोरिम पुल की आधारशिला जल्द रखे जाने की भी बात कही. सरकार के अनुसार, इस तरह की परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी मजबूत करना और प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना है.

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रोजगार और विकास सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन गोवा के विकास एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा है. आने वाले महीनों में प्रस्तावित सरकारी भर्तियां नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आ सकती हैं. उन्होंने राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. सावंत ने बताया कि गोवा देश का पहला राज्य था जिसने Happiness Index को अपनाया. साथ ही, गोवा की पारंपरिक थिएटर कला ‘टियात्र’ को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 56वें तत्व के रूप में मान्यता मिलने का भी जिक्र किया.

कुल मिलाकर, गोवा सरकार का मौजूदा एजेंडा रोजगार, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर केंद्रित दिखाई देता है. युवाओं को सलाह है कि वे आगामी भर्ती से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचनाओं और आवेदन तिथियों के लिए संबंधित सरकारी विभागों की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

Tags: govt job
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