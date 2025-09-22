Google Work From Home: हर महीने घर बैठे कमाएं 1 लाख, गूगल दे रहा शानदार मौका; यहां जानें सारी डिटेल्स
Home > जॉब > Google Work From Home: हर महीने घर बैठे कमाएं 1 लाख, गूगल दे रहा शानदार मौका; यहां जानें सारी डिटेल्स

Google Work From Home: हर महीने घर बैठे कमाएं 1 लाख, गूगल दे रहा शानदार मौका; यहां जानें सारी डिटेल्स

Google Work From Home: दुनिया की दिग्गज टेक जाइंट गूगल (Google) लोगों के लिए एक शानदार मौका दे रही है, जिसमें नौकरी ही नहीं बल्कि फ्रीलांस और पार्टनरशिप प्रोग्राम्स के जरिए भी आपको घर बैठे आप लाखों रुपये कमा सकते है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: September 22, 2025 7:22:18 PM IST

Google Work From Home
Google Work From Home

Google Work From Home: अगर आप भी ऐसी नोकरी की तलाश में हैं, जिसमें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो और साथ ही में सैलरी के रूप में मोटी रकम भी हर महीने मिले. तो ये खबर आपके लिए है. असल में दुनिया की दिग्गज टेक जाइंट गूगल (Google) लोगों के लिए एक शानदार मौका दे रही है, जिसमें नौकरी ही नहीं बल्कि फ्रीलांस और पार्टनरशिप प्रोग्राम्स के जरिए भी आपको घर बैठे आप लाखों रुपये कमा सकते है. चलिए इसके बारे में जानते हैं.

गूगल स्किल प्रोग्राम पर एक नजर

जानकारी के लिए बता दें कि गूगल ने समय-समय पर कई स्किल प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिनसे लोग नई टेक्नोलॉजी सीख सकें. इन प्रोग्राम में आईटी सपोर्ट, डेटा एनालिटिक्स और यूएक्स डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों के कोर्स शामिल हैं. इसका फायदा यह है कि इन कोर्स को पूरा करने के बाद आप इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए रिमोट वर्क कर सकते हैं और यूएस डॉलर में कमाई कर सकते हैं. सही स्किल मिलने के बाद, हर महीने 50,000 से 100,000 रुपये तक कमा सकते हैं.

गूगल एडसेंस से ऐसे करें कमाई 

इसके अलावा, आप गूगल एडसेंस के ज़रिए घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि आप ब्लॉग, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल के ज़रिए अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं. इसीलिए गूगल एडसेंस दुनिया भर में इतना पॉपुलर है. एडसेंस के साथ, गूगल आपके कंटेंट पर दिखाए गए विज्ञापनों के लिए आपको पैसे देता है.

सरल शब्दों में, आपकी साइट पर जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी कमाई होगी. गूगल की पॉलिसी और गाइडलाइन को समझकर आप हर महीने हजारों डॉलर कमा सकते हैं.

यूट्यूब और गूगल प्लेटफॉर्म्स से कमाए करोड़ों

YouTube भी गूगल का ही हिस्सा है, और आज लाखों लोग सिर्फ YouTube के ज़रिए ही मोटी कमाई कर रहे हैं. अगर आप शिक्षा, मनोरंजन, टेक्नोलॉजी या बिजनेस जैसे किसी खास विषय पर वीडियो बनाते हैं, तो गूगल आपको विज्ञापन से होने वाली कमाई देता है. इसके अलावा, स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन के मौके भी आय के और रास्ते खोलते हैं. आप यह काम आराम से घर बैठे कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपकी कमाई उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी.

हर महीने कमा सकते हैं इतना – 

काम का तरीका                                                       संभावित कमाई (Income)
गूगल एडसेंस (Blog/YouTube)                            ₹30,000 से ₹1,50,000 प्रति माह
फ्रीलांस प्रोजेक्ट (Google Partner/Cloud)             ₹50,000 से ₹1,20,000 प्रति माह
यूट्यूब चैनल + स्पॉन्सरशिप                                   ₹40,000 से ₹2,00,000 प्रति माह
गूगल स्किल सर्टिफिकेट से ऑनलाइन काम               ₹25,000 से ₹80,000 प्रति माह

(Disclaimer: गूगल से होने वाली कमाई आपकी मेहनत, कौशल और प्रदर्शन पर निर्भर करती है। हम कोई गारंटी या निश्चित आय का वादा नहीं करते.)

AIIMS Vacancy: आखिरी मौका आज! एम्स में 2.20 लाख तक की नौकरी, जानें कैसे करें Apply

Tags: googleGoogle AdSenseGoogle JobWork From Home
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
Google Work From Home: हर महीने घर बैठे कमाएं 1 लाख, गूगल दे रहा शानदार मौका; यहां जानें सारी डिटेल्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Google Work From Home: हर महीने घर बैठे कमाएं 1 लाख, गूगल दे रहा शानदार मौका; यहां जानें सारी डिटेल्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Google Work From Home: हर महीने घर बैठे कमाएं 1 लाख, गूगल दे रहा शानदार मौका; यहां जानें सारी डिटेल्स
Google Work From Home: हर महीने घर बैठे कमाएं 1 लाख, गूगल दे रहा शानदार मौका; यहां जानें सारी डिटेल्स
Google Work From Home: हर महीने घर बैठे कमाएं 1 लाख, गूगल दे रहा शानदार मौका; यहां जानें सारी डिटेल्स
Google Work From Home: हर महीने घर बैठे कमाएं 1 लाख, गूगल दे रहा शानदार मौका; यहां जानें सारी डिटेल्स