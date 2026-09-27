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Google की फुल-टाइम नौकरी, 5वें प्रयास में क्रैक किया UPSC, Silicon Valley से ऐसे रची सफलता की कहानी

Piyush Kapoor ने Silicon Valley में Google की फुल-टाइम नौकरी करते हुए UPSC CSE 2025 में AIR 402 हासिल की. उनकी तैयारी, स्ट्रेटजी और सफलता की कहानी यहांं विस्तार से पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 27, 2026 2:17:55 PM IST

UPSC Success Story: कोचिंग हब से हजारों मील दूर, Google की नौकरी के साथ UPSC पास
UPSC Success Story: कोचिंग हब से हजारों मील दूर, Google की नौकरी के साथ UPSC पास


UPSC Civil Services Exam की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ना ही एकमात्र रास्ता नहीं है. अमेरिका की Silicon Valley में Google की फुल-टाइम नौकरी करते हुए Piyush Kapoor ने UPSC CSE 2025 में AIR 402 हासिल कर इस बात की मिसाल पेश की. IIT (BHU) वाराणसी के पूर्व छात्र कपूर ने पांच प्रयासों के बाद यह सफलता हासिल की.

पीयूष कपूर कैलिफोर्निया के Mountain View में Google में Staff Software Engineer के तौर पर काम करते हैं. एक तरफ उनकी जिम्मेदारियां दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में से एक के साथ थीं, तो दूसरी ओर उनका लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करना था. कपूर के लिए चुनौती सिर्फ नौकरी और पढ़ाई को साथ संभालने की नहीं थी. वह अमेरिका में रहकर भारत में होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. California और Delhi के बीच करीब 13 घंटे के समय अंतर के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए एक व्यवस्थित रूटीन बनाया.

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Weekdays में 2-3 घंटे, Weekend पर 13-14 घंटे पढ़ाई

कपूर की तैयारी का आधार लंबे समय तक लगातार पढ़ने के बजाय उपलब्ध समय का बेहतर इस्तेमाल करना था. कामकाजी दिनों में ऑफिस की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद वह करीब 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते थे. वहीं सप्ताहांत को उन्होंने UPSC की तैयारी के लिए ज्यादा समय दिया. Weekend पर उनका अध्ययन समय करीब 13 से 14 घंटे तक पहुंच जाता था. इस दौरान वह सिलेबस के महत्वपूर्ण हिस्सों को कवर करने के साथ-साथ परीक्षा से जुड़े अन्य टास्क पूरे करते थे.

काम के बीच मिलने वाले छोटे ब्रेक का इस्तेमाल वह Current Affairs और दूसरी छोटी तैयारी के लिए करते थे. यानी पढ़ाई के लिए अलग से पूरा दिन निकालने के बजाय उन्होंने अपनी नौकरी के आसपास तैयारी का रूटीन तैयार किया.

‘प्रोडक्ट बनाने से देश बनाने तक’ का लक्ष्य

Google में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में सफल करियर होने के बावजूद कपूर ने UPSC की राह चुनी. उनके मुताबिक, वह टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट तैयार करने से आगे बढ़कर सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में योगदान देना चाहते थे. उन्होंने अपनी सोच को इस तरह व्यक्त किया कि वह “प्रोडक्ट बनाने से हटकर देश बनाने” की दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे. इसी उद्देश्य ने उन्हें एक साथ कॉर्पोरेट करियर और सिविल सेवा की तैयारी संभालने के लिए प्रेरित किया.

Mathematics को बनाया Optional Subject

IIT (BHU) वाराणसी से पढ़ाई करने वाले कपूर का अकादमिक बैकग्राउंड तकनीकी और विश्लेषणात्मक रहा है. इसी वजह से उन्होंने UPSC CSE में Mathematics को Optional Subject के रूप में चुना. उनकी तैयारी में ऑनलाइन स्टडी रिसोर्स, फोकस्ड स्टडी सेशन और समय का व्यवस्थित इस्तेमाल महत्वपूर्ण हिस्सा रहे. टेक्निकल बैकग्राउंड से आने के कारण उन्होंने अपने परिचित विषय को UPSC की रणनीति में शामिल किया.

पांच प्रयासों के बाद मिली AIR 402

UPSC CSE 2025 में AIR 402 हासिल करना कपूर की पहली कोशिश का परिणाम नहीं था. उन्होंने पांच प्रयासों के बाद यह मुकाम हासिल किया. इस दौरान लगातार प्रयास करते रहना उनकी यात्रा का अहम हिस्सा रहा. उनकी कहानी खास इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने UPSC की तैयारी के लिए अपनी फुल-टाइम टेक जॉब नहीं छोड़ी. Silicon Valley की व्यस्त प्रोफेशनल लाइफ के साथ भारत की कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को संतुलित करते हुए कपूर ने आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बनाया.

Tags: googleSuccess storyUPSC
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