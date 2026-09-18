GDS Vacancy: डाक विभाग में बिना परीक्षा नौकरी पाने का अवसर, आवेदन करने की कल आखिरी डेट, अच्छी है सैलरी

India Post GDS Recruitment 2026: डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 का शेड्यूल-II जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत देशभर के विभिन्न डाक सर्किलों में BPM, ABPM और डाक सेवक के 23,757 संभावित पदों को भरा जाएगा. 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती खास है, क्योंकि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और चयन 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाएगा. उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, वे भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

डाक विभाग ने 20 अगस्त 2026 को GDS Online Engagement Schedule-II, July-2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है. ऑनलाइन वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) 31 अगस्त से 19 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक किया जा सकता है. आवेदन जमा करने और फीस भुगतान की प्रक्रिया 2 सितंबर से 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक चलेगी. उम्मीदवारों को फॉर्म में सुधार का मौका 23 और 24 सितंबर 2026 को मिलेगा. आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय उम्मीदवारों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.

23,757 GDS पद, इन सर्किल में ज्यादा अवसर

India Post GDS Recruitment 2026 में कुल 23,757 वैकेंसी घोषित की गई हैं. इनमें नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल में 2,614, महाराष्ट्र में 2,431, तमिलनाडु में 2,118, पश्चिम बंगाल में 1,762 और उत्तर प्रदेश में 1,691 पद शामिल हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1,450, झारखंड में 1,379, केरल में 1,373, ओडिशा में 1,353 और कर्नाटक में 1,116 रिक्तियां हैं. कैटेगरी के अनुसार 10,640 पद UR, 4,433 OBC, 3,082 SC, 2,773 ST और 2,160 EWS के लिए हैं.

10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

GDS भर्ती के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है. 10वीं में गणित और अंग्रेजी विषय में पासिंग मार्क्स होने चाहिए. साथ ही संबंधित डाक सर्किल की निर्धारित स्थानीय भाषा का अध्ययन कम से कम 10वीं तक किया होना चाहिए. उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का ज्ञान और साइकिल चलाने की क्षमता भी होनी चाहिए। उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और PwBD उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त छूट मिलेगी.

BPM, ABPM और डाक सेवक की भूमिका

BPM ब्रांच पोस्ट ऑफिस का प्रमुख होता है और डाक सेवाओं, IPPB लेनदेन तथा अन्य पोस्टल गतिविधियों को संभालता है. ABPM BPM की सहायता करते हुए डाक वितरण, स्टांप बिक्री और IPPB से जुड़े कार्य करता है. वहीं डाक सेवक पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस और डिलीवरी सेंटर में डाक-पार्सल से जुड़े काम करता है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

India Post GDS Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

India Post GDS Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

बिना परीक्षा होगा चयन, 10वीं के नंबर बनेंगे आधार

इस भर्ती की सबसे अहम बात यह है कि कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. उम्मीदवारों की मेरिट 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. अंकों को प्रतिशत में बदलकर चार दशमलव तक मेरिट तैयार की जाती है. शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा.

कितना मिलेगा वेतन?

GDS कर्मचारियों को TRCA (Time Related Continuity Allowance) दिया जाता है. BPM के लिए शुरुआती TRCA स्लैब 12,000 रुपये से 29,380 रुपये और ABPM/डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से 24,470 रुपये है. इसके अतिरिक्त नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य लाभ मिलते हैं.