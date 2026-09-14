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GAIL Vacancy: अगर आप भी रखते हैं ये योग्यता, तो गेल में बिना परीक्षा पाएं नौकरी, शानदार है मंथली सैलरी

Sarkari Naukri GAIL Recruitment 2027: GAIL (India) Limited में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए बेहतरीन अवसर है. अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 14, 2026 3:10:47 PM IST

GAIL Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
GAIL Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


GAIL Executive Trainee Recruitment 2027: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का शानदार अवसर सामने आया है. GAIL (India) Limited ने एक्जीक्यूटिव ट्रेनी भर्ती 2027 के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन GATE 2027 स्कोर के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवार जो भी गेल के इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट gailonline.com के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

GATE 2027 की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए यह मौका खास है, क्योंकि उन्हें अलग से किसी बड़ी लिखित परीक्षा की तैयारी करने के बजाय GATE प्रदर्शन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 फरवरी 2027 से शुरू होगी और उम्मीदवार 18 मार्च 2027 तक आवेदन कर सकेंगे.

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GAIL Recruitment 2027: किन ब्रांच के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन?

Executive Trainee के पदों पर भर्ती केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए होगी. उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की स्नातक डिग्री होनी चाहिए. सामान्य रूप से उम्मीदवार के स्नातक स्तर पर कम से कम 65 प्रतिशत अंक होने चाहिए. केमिकल इंजीनियरिंग के लिए केमिकल, पेट्रोकेमिकल और संबंधित टेक्नोलॉजी विषय स्वीकार किए जाएंगे. इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन तथा संबंधित शाखाओं के उम्मीदवार योग्य हो सकते हैं.

इसी तरह इलेक्ट्रिकल पद के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और पावर जैसी शाखाएं और मैकेनिकल पद के लिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग तथा संबंधित शाखाओं को पात्रता में शामिल किया गया है.

GAIL Executive Trainee में नौकरी पाने की Age Limit

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 18 मार्च 2027 को आधार मानकर की जाएगी. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में देखी जा सकेगी.

GATE 2027 Score से होगा Selection

GAIL Executive Trainee Recruitment में उम्मीदवारों का चयन GATE 2027 के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. अभ्यर्थी को उसी इंजीनियरिंग विषय के GATE पेपर में शामिल होना होगा, जिस discipline के लिए वह GAIL में आवेदन कर रहा है. GATE परीक्षा के बाद GAIL उपलब्ध स्कोर और अपनी आवश्यकता के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा. इसलिए GATE में बेहतर प्रदर्शन करना इस भर्ती में आगे बढ़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा.

GAIL Executive Trainee Recruitment 2027: ऐसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार GAIL की आधिकारिक वेबसाइट gailonline.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर Executive Trainee Recruitment से संबंधित लिंक खोलें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. यदि आवेदन शुल्क लागू होता है, तो उसका भुगतान करें. फॉर्म जमा करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट भी रख सकते हैं.

Tags: GAILGAIL Recruitment 2027sarkari naukri
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