FSSAI Vacancy: बिना लिखित परीक्षा चाहिए नौकरी, तो FSSAI में जल्द करें अप्लाई, बस पूरी करनी है ये शर्तें

FSSAI Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कई अलग-अलग पदों जॉइंट डायरेक्टर, मैनेजर (आईटी) और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड-II के लिए भर्तियां निकाली है. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एफएसएसएआई की आधिकारिक वेबसाइट fssai.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन 6 जून से शुरू हो चुकी है.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह नियुक्तियां फॉरेन सर्विस टर्म्स पर डेपुटेशन और शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएंगी. इस भर्ती के माध्यम से कुल 15 पदों पर डेपुटेशन आधार पर बहाली की जाएगी.

फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 06 जून 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 26 जून 2026

योग्यता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि: 26 जून 2026

हार्ड कॉपी जमा करने की संभावित अंतिम तिथि: 20 जुलाई 2026

FSSAI ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

आवेदन करने की शैक्षणिक योग्यता

जॉइंट डायरेक्टर: इस पद के लिए केंद्र या राज्य सरकार, PSU, विश्वविद्यालयों या स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत अधिकारी आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में स्नातक, परास्नातक, प्रोफेशनल डिग्री या विशेष विषयों में विशेषज्ञता होना आवश्यक है. MBA, कानून, खाद्य विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी.

मैनेजर (IT): कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी या संबंधित इंजीनियरिंग क्षेत्र में B.Tech, M.Tech या MCA डिग्री रखने वाले अधिकारी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही संबंधित पद पर आवश्यक सेवा अनुभव भी होना चाहिए.

जूनियर असिस्टेंट ग्रेड-II: उम्मीदवार का 12वीं पास होना आवश्यक है. इसके अलावा डायरी, डिस्पैच कार्य और कंप्यूटर टाइपिंग का अनुभव भी जरूरी है.

आवेदन करने की आयु सीमा

FSSAI भर्ती 2026 के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 26 जून 2026 को आधार मानकर की जाएगी.

चयन होने पर मिलने वाली सैलरी

जो अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों में IDA वेतनमान पर कार्यरत हैं, उनके लिए FSSAI ने IDA-CDA के अनुसार भी टेबल जारी की है. इससे उम्मीदवार आसानी से अपनी योग्यता का आकलन कर सकते हैं.

लेवल 6 (35400–112400) E0 (30000–120000)

लेवल 7 (44900–142400) E1 (40000–140000)

लेवल 8 (47600–151100) E2 (50000–160000)

लेवल 10 (56100–177500) E3 (60000–180000)

लेवल 11 (67700–208700) E4 (70000–200000)

लेवल 12 (78800–209200) E5 (80000–220000) या E6 (90000–240000) में तीन साल

लेवल 13 (123100–215900) E7 (100000–260000)

लेवल 14 (144200–218200) E8 (120000–280000)