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Federal Bank में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये योग्यता, आवेदन करने की कल अंतिम तिथि

Sarkari Naukri Federal Bank Recruitment 2026: फेडरल बैंक लिमिटेड में नौकरी (Bank Jobs) तलाश रहे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है. अगर आप यहां अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन बातों को गौर से जरूर पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 30, 2026 10:22:38 AM IST

Federal Bank Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन करने की कल आखिरी डेट है.
Federal Bank Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन करने की कल आखिरी डेट है.


Federal Bank Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी (Bank Job) की तलाश कर रहे अनुभवी युवाओं के लिए अच्छी खबर है. फेडरल बैंक लिमिटेड ने सेल्स ऑफिसर (कॉर्पोरेट सैलरी) पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. यह भर्ती बैंक के आधिकारिक जॉब पोर्टल Talent Connect के माध्यम से की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन federal.bank.in के माध्यम आवेदन कर सकते हैं.

खास बात यह है कि यह एक experience-based recruitment drive है, जिसमें BFSI सेक्टर में काम कर चुके उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा. भर्ती देश के अलग-अलग शहरों में की जा रही है. इन पदों पदों पर आवेदन करने के लिए कल अंतिम तिथि है.

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Federal Bank Sales Officer वैकेंसी

इस भर्ती के लिए पदों की निश्चित संख्या आधिकारिक जानकारी में जारी नहीं की गई है. हालांकि, बैंक ने 24 शहरों में Sales Officer – Corporate Salary पद के लिए अवसर उपलब्ध कराए हैं. उम्मीदवार अपनी पसंद और उपलब्ध अवसर के अनुसार संबंधित लोकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

सेल्स ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार का किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पूरा होना जरूरी है. इसके साथ ही BFSI सेक्टर में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है. आयु की बात करें तो उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए. उम्मीदवार का जन्म 1 अगस्त 1991 या उसके बाद हुआ होना चाहिए. नोटिफिकेशन में न्यूनतम आयु सीमा का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है.

10.93 लाख तक सालाना CTC

Federal Bank में चयनित उम्मीदवारों के लिए आकर्षक वेतन पैकेज रखा गया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, Sales Officer – Corporate Salary पद पर 4.64 लाख से 10.93 लाख रुपये सालाना CTC मिल सकता है. हालांकि, CTC में शामिल अलग-अलग salary components की विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है.

चयन कैसे होगा?

उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से दो चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी. इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आगे Personal Interview के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

Federal Bank Sales Officer के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन के लिए Federal Bank की Career वेबसाइट से Talent Connect जॉब पोर्टल पर जाना होगा. वहां उम्मीदवार को अपना प्रोफाइल बनाकर पसंदीदा Work Domain/Vertical के रूप में Retail Liabilities चुनना होगा. पहले से रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं. इसके बाद लेटेस्ट CV अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Federal Bank Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
Federal Bank Recruitment 2026 नोटिफिकेशन         

इन 24 शहरों में मिलेगी नौकरी

Federal Bank की यह भर्ती बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली, गांधीधाम, गुरुग्राम, होसुर, जयपुर, कोलकाता, मंगलुरु, मुंबई, मैसूरु, नागपुर, नवी मुंबई, नोएडा, पणजी, पटना, पुणे, सलेम, सिलचर, तिरुपुर और तिरुचिरापल्ली में की जा रही है. आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है, इसलिए योग्य उम्मीदवारों को आखिरी समय का इंतजार किए बिना अपना CV और जरूरी जानकारी तैयार रखनी चाहिए.

Tags: bank jobFederal BankFederal Bank Recruitmentsarkari naukri
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