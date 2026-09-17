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ESIC Vacancy: ईएसआईसी में निकली शानदार भर्ती, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा, 2.59 लाख हर महीने कमाई

Sarkari Naukri ESIC Delhi Recruitment 2026: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), दिल्ली में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 17, 2026 10:51:10 AM IST

ESIC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन करने के बचे हैं कुछ दिन
ESIC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन करने के बचे हैं कुछ दिन


ESIC Delhi Recruitment 2026: मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), दिल्ली ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 53 पद भरे जाएंगे. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं. उम्मीदवार जो अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किए हैं, वे 25 सितंबर तक या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट esic.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च संबंधी योग्यता नवीनतम NMC (MCI) नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है. इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में अपने विषय और पद से संबंधित योग्यता जरूर जांच लें.

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ESIC Delhi Recruitment 2026: पदों का विवरण

ESIC Delhi की इस भर्ती में अलग-अलग शिक्षण पदों के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई हैं:

प्रोफेसर: 10 पद
एसोसिएट प्रोफेसर: 16 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर: 27 पद
कुल: 53 पद

ESIC Delhi Vacancy 2026: आयु सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु वॉक-इन इंटरव्यू की तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. पदवार अन्य योग्यता शर्तें आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार लागू होंगी.

कितना मिलेगा पारिश्रमिक?

चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा:

प्रोफेसर: 259515 प्रतिमाह
एसोसिएट प्रोफेसर: 172572 प्रतिमाह
सहायक प्रोफेसर: 148263 प्रतिमाह

क्या है आवेदन शुल्क

SC, ST, PwD, महिला उम्मीदवारों और Ex-Servicemen के लिए आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा. अन्य सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा.

ESIC Delhi Walk-in Interview 2026 की तारीख

इस भर्ती में आवेदन ऑनलाइन परीक्षा के बजाय वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा. उम्मीदवारों को 25 सितंबर 2026 को निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा. रिपोर्टिंग का समय सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक रखा गया है. भर्ती अधिसूचना 14 सितंबर 2026 को जारी की गई है.

चयन कैसे होगा?

उम्मीदवारों का चयन Selection Board के समक्ष इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचना चाहिए.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

ESIC Delhi Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
ESIC Delhi Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

Walk-in Interview के लिए जरूरी दस्तावेज

पहचान पत्र
शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र
अनुभव प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
भरा हुआ आवेदन फॉर्म, यदि अधिसूचना में मांगा गया हो
पासपोर्ट साइज फोटो

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे इंटरव्यू स्थल पर रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचें, ताकि रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके. आधिकारिक अधिसूचना और भर्ती से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए ESIC की वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस को जरूर देखें.

Tags: ESIC DelhiESIC Delhi Recruitment 2026home-hero-pos-2sarkari naukri
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