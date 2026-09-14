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ESIC Vacancy: ईएसआईसी में नौकरी पाने का शानदार अवसर, बिना परीक्षा होगा चयन, 330000 मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri ESIC Recruitment 2026: ईएसआईसी में नौकरी (Govt Jobs) पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. जो कोई भी यहां आवेदन कर रहे हैं, वे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 14, 2026 2:05:03 PM IST

ESIC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
ESIC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


ESIC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे अनुभवी IT और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. ESIC के ICT Division की Project Management Unit (PMU) में कुल 25 प्रोफेशनल पदों पर नियुक्ति की जाएगी. यह भर्ती पूर्णकालिक और निश्चित अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी. जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य हैं, वे ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट esic.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 से शुरू होकर 29 सितंबर 2026 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तिथि और आधिकारिक विज्ञापन में दिए निर्देशों को ध्यान से जांचने के बाद आवेदन करना चाहिए.

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ESIC PMU ICT Vacancy 2026: कौन-कौन से पद हैं?

इस भर्ती में IT ऑपरेशन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन्स, डेटाबेस और नेटवर्किंग से जुड़े विशेषज्ञ पद शामिल हैं. कुल 25 पदों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर (PMU हेड), IT ऑपरेशन्स लीड, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर, वर्चुअलाइज़ेशन इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी लीड, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, वेंडर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर लीड, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन लीड, एप्लीकेशन इंजीनियर, SAS एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर, नेटवर्क और DC लीड, नेटवर्किंग इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जैसे पद शामिल हैं.

ESIC Recruitment 2026 के लिए Salary

पद के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक मासिक पारिश्रमिक मिलेगा. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (PMU Head) के लिए वेतन लगभग 2.65 लाख रुपये से 3.30 लाख रुपये प्रतिमाह तक है. Lead-level पदों के लिए वेतन 1.45 लाख से 2.65 लाख, जबकि कई Engineer और Specialist पदों के लिए 80,000 रुपये से 1.45 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है.

ESIC PMU ICT Eligibility और Experience

यह भर्ती मुख्य रूप से अनुभवी IT प्रोफेशनल के लिए है. अलग-अलग पदों के लिए अनुभव की सीमा अलग है. Project Director के लिए बड़े IT, e-Governance या enterprise ICT projects में करीब 20 वर्ष का अनुभव मांगा गया है. लीड पदों के लिए सामान्यतः 12 वर्ष, जबकि इंजीनियर और स्पेशलिस्ट स्तर के पदों के लिए करीब 6 वर्ष का संबंधित अनुभव आवश्यक है.

उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग, Computer Science, IT या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता और पद से जुड़ा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए. कई भूमिकाओं में Government/PSU, BFSI, Telecom अथवा बड़े enterprise environment में काम कर चुके उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सकती है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

ESIC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
ESIC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ESIC PMU ICT Selection Process

उम्मीदवारों का चयन गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा. आवेदकों को उनके आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर Interview के लिए बुलाया जा सकता है. केवल आवेदन जमा कर देना इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने की गारंटी नहीं है. दस्तावेजों का अंतिम सत्यापन बाद के चरण में किया जाएगा.

ESIC Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापन में दिए प्रारूप और निर्देशों के अनुसार अपना आवेदन PDF format में ईमेल के माध्यम से जमा करना होगा. आवेदन estt3-recruitment.hq@esic.gov.in पर भेजा जाना है. कार्यस्थल मुख्य रूप से ESIC Headquarters, New Delhi बताया गया है, हालांकि सेवा आवश्यकताओं के अनुसार स्थानांतरण संभव हो सकता है.

Tags: ESICESIC Recruitment 2026sarkari naukri
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