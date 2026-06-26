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ESIC Vacancy: ईएसआईसी में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा मौका, बस चाहिए ये योग्यता, 148263 है सैलरी

Sarkari Naukri ESIC Recruitment 2026: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में नौकरी (Govt Jobs) पाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवार नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 26, 2026 5:39:45 PM IST

ESIC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: ईएसआईसी में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.
ESIC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: ईएसआईसी में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.


ESIC Recruitment 2026: अगर आप मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी (Sarkari Naurki) की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) गुरुग्राम ने फुल-टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के कुल 48 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाले वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होकर इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं.

जो कोई भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट esic.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के तहत फुल-टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के पद भरे जाएंगे. चयन सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को पहले से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें निर्धारित तिथि पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू स्थल पर उपस्थित होना होगा.

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शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित स्पेशलिटी में PG डिग्री या PG डिप्लोमा होना अनिवार्य है. ICU और Accident & Emergency विभाग के लिए क्रिटिकल केयर में पोस्टग्रेजुएट उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

स्पेशलिस्ट पद के लिए PG डिग्री के बाद कम से कम 3 वर्ष या PG डिप्लोमा के बाद 5 वर्ष का अनुभव जरूरी है. वहीं सीनियर रेजिडेंट पद के लिए PG डिग्री धारकों को प्राथमिकता मिलेगी. यदि PG उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो निर्धारित अनुभव वाले MBBS उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है. साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या राज्य मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य है.

सैलरी और आयु सीमा

फुल-टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल स्पेशलिस्ट को 148263 प्रतिमाह का समेकित वेतन दिया जाएगा. वहीं सीनियर रेजिडेंट का शुरुआती वेतन 67700 प्रतिमाह (लेवल-11) होगा, जिसमें सातवें वेतन आयोग के अनुसार अन्य भत्ते भी शामिल होंगे. आयु सीमा की बात करें तो स्पेशलिस्ट पद के लिए अधिकतम आयु 69 वर्ष और सीनियर रेजिडेंट के लिए 45 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी.

चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू, दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा. SC, ST, PwD, महिला उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा. अन्य सभी उम्मीदवारों को 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा.

इंटरव्यू की तारीख और जरूरी निर्देश

वॉक-इन इंटरव्यू 7 जुलाई 2026 को आयोजित होगा. उम्मीदवारों को सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा. इंटरव्यू के समय सभी मूल प्रमाणपत्र, उनकी स्व-सत्यापित प्रतियां और विधिवत भरा हुआ बायोडाटा फॉर्म साथ लाना अनिवार्य है. इंटरव्यू का आयोजन मेडिकल सुपरिटेंडेंट कार्यालय, दूसरी मंजिल, ESIC मॉडल हॉस्पिटल, सेक्टर-9A, गुरुग्राम, हरियाणा में किया जाएगा.

जो उम्मीदवार मेडिकल क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान के साथ करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह भर्ती सुनहरा अवसर साबित हो सकती है. इसलिए निर्धारित तिथि से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और समय पर इंटरव्यू में शामिल हों.

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Tags: ESICESIC Recruitmenthome-hero-pos-2sarkari naukri
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