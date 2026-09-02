EPFO Vacancy: ईपीएफओ में अफसर बनने का शानदार मौका, ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, मिलेगी बेहतरीन सैलरी

EPFO Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) के पदों के लिए भर्तियां निकाली है. इन पदों पर भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के जरिए की जाएगी. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 80 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को 11 सितंबर 2026 तक आवेदन जमा करने का मौका मिलेगा. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई योग्यता, आयु सीमा और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

UPSC EPFO APFC भर्ती 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

APFC भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इन जरूरी तारीखों पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 22 अगस्त 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 11 सितंबर 2026

परीक्षा की तारीख: बाद में घोषित की जाएगी

परीक्षा का माध्यम: ऑफलाइन, पेन और पेपर मोड

आधिकारिक वेबसाइट: upsc.gov.in

उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है.

EPFO APFC Vacancy 2026: किस कैटेगरी में कितने पद?

UPSC द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, APFC के कुल 80 पदों पर भर्ती की जाएगी. श्रेणीवार पदों का विवरण इस प्रकार है:

अनारक्षित (UR): 29 पद

EWS: 8 पद

OBC: 18 पद

SC: 15 पद

ST: 10 पद

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती नियमों के अनुसार आरक्षण और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा.

UPSC APFC भर्ती 2026: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

APFC पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वैध डिग्री होना आवश्यक है. विस्तृत शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक शर्तें आधिकारिक भर्ती अधिसूचना के अनुसार लागू होंगी. आयु सीमा की बात करें तो अनारक्षित और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं, आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट मिलेगी.

SC/ST उम्मीदवार: 5 वर्ष की छूट

OBC उम्मीदवार: 3 वर्ष की छूट

बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार: 10 वर्ष तक की छूट

EPFO तथा केंद्र/केंद्र शासित प्रदेश के कुछ सरकारी कर्मचारी: लागू नियमों के तहत 5 वर्ष तक की छूट

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

EPFO Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

EPFO Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

UPSC EPFO APFC Recruitment 2026: आवेदन और चयन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार UPSC के भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी फोटो, हस्ताक्षर और पहचान प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. चयन प्रक्रिया में पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद आयोग द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा. परीक्षा की तारीख और आगे की जानकारी UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

EPFO में APFC के पद को प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में माना जाता है. ऐसे में योग्य उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है. आवेदन करने से पहले सभी शर्तों की जांच करना और UPSC की वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखते रहना जरूरी है.