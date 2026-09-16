EPFO APFC Salary: असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की कितनी होती है सैलरी, क्या-क्या है सुविधाएं? जानें वर्किंग स्टाइल

EPFO APFC Salary: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के बीच UPSC EPFO Assistant Provident Fund Commissioner (APFC) एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है. इसकी वजह केवल सरकारी नौकरी की स्थिरता नहीं, बल्कि जिम्मेदार पद, वेतन संरचना और मिलने वाली सुविधाएं भी हैं.

EPFO के हालिया आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, Assistant Provident Fund Commissioner का पद Pay Matrix के Level 10 में आता है. EPFO के 2026 के प्रमोशन ऑर्डर में भी APFC पद को Level 10 में रखा गया है.

APFC की बेसिक सैलरी कितनी है?

Pay Matrix Level 10 में शुरुआती बेसिक पे 56,100 रुपये से शुरू होती है. इसके अलावा केंद्र सरकार और EPFO के लागू नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता (DA) और अन्य अनुमन्य भत्ते वेतन में जुड़ते हैं. EPFO के APFC नियुक्ति दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि इस पद पर Level 10 का वेतन मिलता है और DA तथा अन्य allowances उस समय लागू नियमों के अनुसार दिए जाते हैं.

इसलिए उम्मीदवारों को केवल बेसिक पे देखकर कुल मासिक आय का अनुमान नहीं लगाना चाहिए. वास्तविक वेतन पोस्टिंग, लागू भत्तों और सरकारी नियमों के अनुसार अलग हो सकता है.

कौन-कौन से भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं?

APFC को मूल वेतन के अलावा नियमों के तहत विभिन्न सरकारी भत्ते और सुविधाएं मिल सकती हैं. इनमें प्रमुख रूप से महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता (टीए) शामिल हैं. अन्य सुविधाएं भी संबंधित EPFO और सरकारी नियमों के अधीन होती हैं. यही वजह है कि APFC की कुल मासिक कमाई केवल 56,100 रुपये की बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहती.

APFC की नौकरी में क्या जिम्मेदारियां होती हैं?

Assistant Provident Fund Commissioner EPFO के प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण काम संभालते हैं. आधिकारिक EPFO सूचना पुस्तिका में APFC के लिए Compliance और Recovery जैसे कार्यक्षेत्रों का उल्लेख है. पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को सिर्फ कार्यालयी काम तक सीमित नहीं रहना होता. EPFO के नियुक्ति दस्तावेज के मुताबिक अधिकारियों को फाउंडेशन/इंडक्शन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, कैरियर-डेवलपमेंट और इन सर्विस स्किल डेवलपमेंट जैसी ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ सकता है.

करियर के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है यह पद?

APFC पद प्रशासनिक जिम्मेदारी, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में काम और सरकारी सेवा से जुड़े अवसरों का संयोजन देता है. 2026 में UPSC ने EPFO में 74 APFC पदों से संबंधित भर्ती परीक्षा नोटिस भी जारी किया था. इस तरह EPFO APFC की नौकरी को समझते समय केवल सैलरी नहीं, बल्कि Pay Level, allowances, जिम्मेदारियां, ट्रेनिंग और करियर ग्रोथ को भी साथ में देखना जरूरी है.