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DGP Story: इंजीनियरिंग से मास्टर डिग्री, UPSC में हासिल की 89वीं रैंक, अब मिली ये अहम जिम्मेदारी

DGP Story: 1999 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आनंद जैन ने लद्दाख के नए डीजीपी के रूप में पदभार संभाल लिया है. अनुभवी पुलिस अधिकारी जैन अब केंद्रशासित प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की कमान संभालेंगे.

By: Munna Verma | Published: June 25, 2026 3:26:12 PM IST

DGP Story: यूपीएससी में 89वीं रैंक हासिल की थी.
DGP Story: यूपीएससी में 89वीं रैंक हासिल की थी.


DGP Story: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को नया पुलिस महानिदेशक (DGP) मिल गया है. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आनंद जैन ने आधिकारिक रूप से लद्दाख पुलिस प्रमुख का पदभार संभाल लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में उनकी नियुक्ति की घोषणा की गई थी. लंबे प्रशासनिक और पुलिस अनुभव के साथ आनंद जैन अब लद्दाख में कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को नई दिशा देने की जिम्मेदारी निभाएंगे.

1999 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी आनंद जैन इससे पहले जम्मू-कश्मीर सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (ADGP) के पद पर कार्यरत थे. गृह मंत्रालय ने उन्हें लद्दाख का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी केके शर्मा का स्थान लिया है, जिन्हें अस्थाई रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इससे पहले लद्दाख के तत्कालीन पुलिस प्रमुख का स्थानांतरण होने के बाद यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. अब आनंद जैन के नेतृत्व में लद्दाख पुलिस को स्थायी नेतृत्व मिल गया है.

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मध्य प्रदेश से शुरू हुआ सफलता का सफर

मूल रूप से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से संबंध रखने वाले आनंद जैन की शुरुआती शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई. स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और तकनीकी क्षेत्र में अपनी मजबूत नींव तैयार की. इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा में जाने का सपना देखा और यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख किया। सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया.

UPSC में हासिल की शानदार सफलता

दिल्ली में तैयारी के दौरान आनंद जैन ने उच्च शिक्षा भी जारी रखी और इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की. कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी और वर्ष 1999 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की. उन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर 89वीं रैंक प्राप्त की, जिसके बाद उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ.

जम्मू-कश्मीर में निभा चुके हैं कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं

आनंद जैन का पुलिस सेवा में लंबा और प्रभावशाली अनुभव रहा है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में कई अहम पदों पर कार्य करते हुए अपनी प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय दिया है. अपने करियर के दौरान वे श्रीनगर में पुलिस अधीक्षक (SP East), जम्मू में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), राजौरी-पुंछ रेंज में उप महानिरीक्षक (DIG) समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सशस्त्र पुलिस बल जैसे संवेदनशील विभागों में भी जिम्मेदारियां संभाली हैं.

पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिले कई सम्मान

आनंद जैन को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं. उन्हें वीरता पदक, मेधावी सेवा पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक जैसे सम्मान दिए जा चुके हैं. इन पुरस्कारों को उनकी ईमानदार कार्यशैली, पेशेवर दक्षता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रभावी नेतृत्व का प्रमाण माना जाता है.

लद्दाख में सुरक्षा और प्रशासन को मिलेगी नई दिशा

लद्दाख रणनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से देश का बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है. ऐसे में आनंद जैन के अनुभव और नेतृत्व से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की उम्मीद की जा रही है. उनके सामने कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने, आधुनिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने और आम नागरिकों के बीच विश्वास मजबूत करने जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी. प्रशासनिक अनुभव और जमीनी समझ के कारण उनसे बेहतर सुरक्षा प्रबंधन और सुशासन की अपेक्षा की जा रही है.

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Tags: DGPIPSUPSC
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