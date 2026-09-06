Indian Army Success Story: करोड़ों के करियर नहीं, चुनी वर्दी की जिंदगी, Amazon छोड़ सेना में बनेंगे अफसर

Indian Army Success Story: आमतौर पर युवा बेहतर सैलरी और बड़ी कंपनियों में करियर को अपनी सफलता का पैमाना मानते हैं, लेकिन लखनऊ के 27 वर्षीय शार्देंदु तिवारी ने इससे अलग रास्ता चुना है. अमेज़न में करीब 46 लाख सालाना पैकेज पर क्लाउड इंजीनियर के रूप में काम कर रहे शार्देंदु ने कॉर्पोरेट करियर को पीछे छोड़कर भारतीय सेना में सेवा करने का फैसला किया. शनिवार को गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में उन्हें सेना में कमीशन मिलने जा रहा है.

शार्देंदु की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने करियर में आर्थिक सफलता के साथ-साथ देशसेवा का सपना भी देखते हैं. खास बात यह है कि सेना में पहुंचने के लिए उन्हें कई बार कोशिश करनी पड़ी.

बचपन से था सेना में जाने का सपना

शार्देंदु तिवारी का परिवार सेना से गहराई से जुड़ा रहा है. उनके पिता ऑनरेरी कैप्टन राज कुमार तिवारी ने रिटायरमेंट से पहले भारतीय सेना की आर्मी सर्विस कॉर्प्स में करीब 36 वर्षों तक सेवा की. पिता की वर्दी और उनका सैन्य जीवन शार्देंदु के लिए बचपन से ही प्रेरणा का स्रोत रहा. लखनऊ के नीलमाथा इलाके में रहने वाले शार्देंदु का परिवार मूल रूप से सुल्तानपुर जिले के पिपरगांव का रहने वाला है. बचपन से सेना में जाने की इच्छा रखने वाले शार्देंदु ने अपने इस लक्ष्य को कभी छोड़ा नहीं.

मजबूत रहा टेक्निकल बैकग्राउंड

शार्देंदु ने अपनी स्कूली पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय, चंडीमंदिर, हरियाणा से पूरी की. इसके बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. आगे उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ से कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में MTech किया. तकनीकी शिक्षा और कॉर्पोरेट अनुभव ने उन्हें मजबूत प्रोफेशनल बनाया. अमेज़न में क्लाउड इंजीनियर के तौर पर काम करने के अलावा उन्हें ग्लोबल एयरोस्पेस कंपनी Airbus में भी अवसर मिला था. हालांकि, उन्होंने अपने पुराने सपने को प्राथमिकता दी.

आठ प्रयासों के बाद मिली कामयाबी

सेना में चयन शार्देंदु के लिए आसान नहीं था। उन्होंने सफलता हासिल करने से पहले आठ बार प्रयास किया. लगातार असफलताओं के बावजूद उन्होंने तैयारी जारी रखी और आखिरकार टेक्निकल एंट्री रूट के जरिए सेना में शामिल होने का रास्ता बनाया. उनके लिए यह रास्ता खास इसलिए भी है क्योंकि इससे वे अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल सेना में रहते हुए कर सकेंगे.

सेना में सेवा को बताया अलग अनुभव

शार्देंदु का कहना है कि उन्हें सशस्त्र बलों की ओर आकर्षित करने वाली चीजों में एडवेंचर और फील्ड सर्विस प्रमुख हैं. कॉर्पोरेट दुनिया की आरामदायक नौकरी छोड़कर उन्होंने ऐसा करियर चुना, जिसमें चुनौती, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा तीनों का अवसर मिलता है.

OTA गया में बने SUO

ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, गया में प्रशिक्षण के दौरान शार्देंदु ने अपने नेतृत्व कौशल से अलग पहचान बनाई. उन्हें सीनियर अंडर ऑफिसर (SUO) की जिम्मेदारी दी गई, जो एकेडमी में कैडेट्स के बीच महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों में से एक है.