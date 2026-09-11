IIT, NIT नहीं यहां से की BE, मां के अल्फाज को पूरा करने के लिए छोड़ी TCS की नौकरी, अब सेना में बनीं अफसर

Indian Army Success Story: सतना की एक मां अक्सर अपनी बेटी के लिए एक बात कहा करती थीं कि मेरी बेटी एक दिन अफसर बनेगी. उस समय यह सिर्फ एक मां का सपना था, लेकिन शिवानी झा (Lt Shivani Jha) ने इसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया. कई असफल प्रयास, नौकरी का दबाव और एक गंभीर चोट भी उनके हौसले को नहीं तोड़ सकी. आखिरकार सितंबर 2025 में उनका सपना पूरा हुआ और वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट शिवानी झा के रूप में कमीशन हुईं.

शिवानी के पिता संजीव झा फैक्ट्री सुपरवाइजर हैं, जबकि उनकी मां प्रतिभा गृहिणी हैं. परिवार ने कभी बेटी और बेटे की परवरिश में अंतर नहीं किया. जहां कई परिवार बेटियों की शिक्षा को सीमित रखने की सोचते हैं, वहीं शिवानी को सतना के एक प्रतिष्ठित ICSE स्कूल में पढ़ाया गया. शिवानी के मुताबिक, उनके माता-पिता ने उन्हें अपने फैसले लेने और बड़े सपने देखने की पूरी आजादी दी. परिवार में पहले कोई सैन्य अधिकारी नहीं था, इसलिए अफसर बनने की इच्छा उन्होंने खुद विकसित की.

इंजीनियरिंग के बाद शुरू हुआ सेना का सफर

शिवानी ने 2020 में ग्वालियर के माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से इलेक्ट्रॉनिक्स में BE किया. इसके बाद कैंपस प्लेसमेंट के जरिए TCS में नौकरी मिली. करीब दो साल काम करने के बाद उन्होंने साइबरसिक्योरिटी कंपनी में भी काम किया. कॉर्पोरेट करियर आगे बढ़ रहा था, लेकिन मन में सेना में जाने का सपना लगातार बना रहा. कॉलेज के दौरान दोस्तों से SSB के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया.

SSB में बार-बार मिली असफलता

फरवरी 2020 में शिवानी ने पहली बार SSB दिया और शुरुआती स्क्रीनिंग पार कर ली. हालांकि, आगे का सफर आसान नहीं रहा. अलग-अलग प्रयासों में कभी मेडिकल कारणों से तो कभी स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के स्तर पर उन्हें असफलता मिली. इसके बावजूद उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी. ऑफिस के बाद, सुबह के समय और छुट्टियों में वह अपनी तैयारी करती रहीं. उनके लिए हर असफल प्रयास अगले प्रयास की तैयारी बनता गया.

हादसे ने बढ़ाई मुश्किल, हौसला नहीं टूटा

मई 2023 में बेंगलुरु में SSB के दौरान शिवानी एक दुर्घटना का शिकार हो गईं. उनकी रीढ़ की D12 और L5 कशेरुकाओं में फ्रैक्चर हुआ और उन्हें लंबे समय तक बेड रेस्ट करना पड़ा. दोबारा दौड़ने की स्थिति में आने में भी कई महीने लगे. इस मुश्किल दौर में उनके माता-पिता उनकी सबसे बड़ी ताकत बने. ठीक होने के बाद शिवानी ने फिर तैयारी शुरू कर दी.

आखिरी कोशिश में मिली सफलता

अपनी अंतिम SSB कोशिश से पहले शिवानी ने अपने बाल छोटे करवाए. उनका कहना था कि वह खुद को एक नए आत्मविश्वास के साथ देखना चाहती थीं. इस बार जालंधर में हुए SSB में उनका चयन हो गया. उन्होंने सितंबर 2024 में Officers Training Academy जॉइन की. एक साल की ट्रेनिंग के बाद सितंबर 2025 में उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन मिला.

कोशिश कभी मत छोड़िए

शिवानी अपनी सफलता का श्रेय किसी शॉर्टकट को नहीं देतीं. उनका मानना है कि लगातार प्रयास, खुद पर विश्वास और धैर्य ही सफलता की असली कुंजी हैं.