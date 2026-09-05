Home > जॉब > EMRS Tier 2 Result 2026 Declared: एकलव्य मॉडल स्कूल टियर 2 रिजल्ट जारी, आसानी ऐसे करें चेक

EMRS Tier 2 Result 2026 Declared: एकलव्य मॉडल स्कूल टियर 2 रिजल्ट जारी, आसानी ऐसे करें चेक

EMRS Tier 2 Result 2026 जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार NESTS और CBSE की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 5, 2026 10:26:53 PM IST

EMRS Tier 2 Result 2026 Declared: रिजल्ट जारी हो गया है.
EMRS Tier 2 Result 2026 Declared: रिजल्ट जारी हो गया है.


EMRS Tier 2 Result 2026 Declared: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों (EMRS) में भर्ती के लिए आयोजित टियर 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना EMRS Tier 2 Result 2026 ऑनलाइन देख सकते हैं. रिजल्ट 3 सितंबर 2026 को घोषित किया गया था.

उम्मीदवार अपना परिणाम नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के आधिकारिक पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा संबंधी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी.

You Might Be Interested In

मार्च में आयोजित हुई थी Tier 2 परीक्षा

EMRS Tier 2 परीक्षा का आयोजन 22, 23, 24 और 25 मार्च 2026 को ऑफलाइन मोड में किया गया था. यह भर्ती प्रक्रिया देशभर में संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को भरने के लिए आयोजित की गई है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 7,267 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. ऐसे में रिजल्ट का जारी होना उन उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है, जो लंबे समय से अगले चरण का इंतजार कर रहे थे.

किन पदों पर होनी है भर्ती?

EMRS Recruitment 2026 के तहत अलग-अलग विभागों और जिम्मेदारियों से जुड़े कई पद शामिल हैं. इनमें प्रमुख रूप से:

ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT)
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT)
प्रिंसिपल
महिला स्टाफ नर्स
अकाउंटेंट
हॉस्टल वार्डन
जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA)
लैब अटेंडेंट
इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

EMRS Tier 2 Result 2026 कैसे चेक करें?

NESTS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर EMRS Recruitment या Tier 2 Result से संबंधित लिंक तलाशें.
EMRS Tier 2 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
मांगी गई जानकारी, जैसे रोल नंबर आदि दर्ज करें.
सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
रिजल्ट को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवार अपने चयन की स्थिति और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी ध्यान से पढ़ें. किसी भी अगले चरण की तारीख, दस्तावेज सत्यापन या अन्य निर्देशों की जानकारी आधिकारिक नोटिस के जरिए दी जा सकती है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे EMRS Tier 2 Result 2026 से जुड़े किसी भी नए अपडेट के लिए NESTS और CBSE की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें.

Tags: EMRSEMRS Tier 2 Result 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

PF अकाउंट में बैलेंस कैसे चेक करें?

September 5, 2026

कौन हैं क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना?

September 5, 2026

अभिषेक शर्मा के 6 सबसे बड़े रिकॉर्ड, T20I में रोहित-कोहली...

September 5, 2026

पंकज त्रिपाठी की 6 शानदार फिल्में

September 5, 2026

बेडरूम में रखें ये 7 पौधे, रातों-रात सुधरेगी नींद की...

September 5, 2026

6 एक्टर्स, जिन्होंने टीचर की भूमिका से जीता दर्शकों का...

September 5, 2026
EMRS Tier 2 Result 2026 Declared: एकलव्य मॉडल स्कूल टियर 2 रिजल्ट जारी, आसानी ऐसे करें चेक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

EMRS Tier 2 Result 2026 Declared: एकलव्य मॉडल स्कूल टियर 2 रिजल्ट जारी, आसानी ऐसे करें चेक
EMRS Tier 2 Result 2026 Declared: एकलव्य मॉडल स्कूल टियर 2 रिजल्ट जारी, आसानी ऐसे करें चेक
EMRS Tier 2 Result 2026 Declared: एकलव्य मॉडल स्कूल टियर 2 रिजल्ट जारी, आसानी ऐसे करें चेक
EMRS Tier 2 Result 2026 Declared: एकलव्य मॉडल स्कूल टियर 2 रिजल्ट जारी, आसानी ऐसे करें चेक