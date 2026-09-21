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बिना परीक्षा पानी है नौकरी, तो EIL में फटाफट करें आवेदन, 240000 मिलेगी मंथली सैलरी

Sarkari Naukri EIL Recruitment 2026: इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी यहां आवेदन कर रहे हैं, तो दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 21, 2026 7:37:35 AM IST

EIL Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
EIL Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.


EIL Recruitment 2026: इंजीनियरिंग और टेक्निकल क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी कंपनी में नौकरी पाने का अवसर है. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए EIL Recruitment 2026 Notification जारी किया है. भर्ती का विस्तृत विज्ञापन ‘एम्प्लॉयमेंट न्यूज़’ के 19-25 सितंबर 2026 के अंक में प्रकाशित किया गया है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 61 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

उम्मीदवार इन पदों के लिए 25 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया EIL की भर्ती वेबसाइट recruitment.eil.co.in पर पूरी की जाएगी.

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EIL Recruitment 2026: किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान में अलग-अलग स्तर के अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए कई पद शामिल किए गए हैं. इनमें इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर जैसे पद शामिल हैं. भर्ती में सिविल, मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), आईटी, डेटा साइंस, सेफ्टी और अन्य तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े पद भी शामिल हैं. यानी अलग-अलग विशेषज्ञता वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन का अवसर उपलब्ध है.

61 पदों के लिए आवेदन का मौका

EIL की इस भर्ती में कुल 61 रिक्तियां भरी जाएंगी। यह भर्ती मुख्य रूप से अनुभवी उम्मीदवारों के लिए है. ऐसे में संबंधित क्षेत्र में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आधिकारिक विज्ञापन को ध्यान से पढ़कर अपनी पात्रता जांच सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पदवार योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, वेतनमान और अन्य शर्तों की जानकारी नोटिफिकेशन में जरूर देखनी चाहिए.

EIL भर्ती 2026: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित मानदंडों के अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

यहां देखें नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक

EIL Recruitment 2026 नोटिफिकेशन
EIL Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

EIL Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

योग्य उम्मीदवार सबसे पहले EIL की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट recruitment.eil.co.in पर जाएं. इसके बाद संबंधित भर्ती विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन लिंक पर जाएं. आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद फॉर्म को निर्धारित समय सीमा के भीतर सबमिट करें.

आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2026 है, इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए.

Tags: EILEIL Recruitment 2026home-hero-pos-2sarkari naukri
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