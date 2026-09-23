चुनाव आयोग के इस संस्थान में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस पूरी करनी है ये शर्तें, 200000 से अधिक सैलरी

ECI IIIDEM Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे अनुभवी अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) ने डेप्युटेशन के आधार पर तीन महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के तहत हेड फ़ाइनेंस, हेड इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस, और लाइब्रेरियन के एक-एक पद पर नियुक्ति की जाएगी. योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन भेज सकते हैं.

IIIDEM, Election Commission of India से जुड़ा संस्थान है, जो चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में काम करता है. भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों की डेप्युटेशन अवधि 2 वर्ष होगी. सरकारी नियमों के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है.

IIIDEM Vacancy 2026: कौन-कौन से पद हैं शामिल?

हेड फ़ाइनेंस

हेड इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस

लाइब्रेरियन

आवेदन करने की जरूरी योग्यता

हेड फ़ाइनेंस:- उम्मीदवार के पास कम से कम 8 वर्ष का कुल अनुभव होना चाहिए. इसमें सरकारी कार्यालय, संगठन या संस्थान में कम से कम 4 वर्ष का Financial Management से जुड़ा अनुभव शामिल होना चाहिए। Finance, Commerce या Accounting में Master’s Degree के साथ CA, ICWAI या MBA (Finance) जैसी योग्यता वांछनीय है.

हेड इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस:- आवेदक के पास कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें सरकारी कार्यालय या संस्थान में Engineering Equipment Maintenance का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव शामिल हो. Electrical या Mechanical Engineering में B.E./B.Tech को वांछनीय योग्यता माना गया है.

लाइब्रेरियन:- उम्मीदवार के पास संबंधित सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा सरकारी कार्यालय, संगठन या संस्थान में LIO के रूप में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है. B.Lib, M.Lib या समकक्ष योग्यता वांछनीय है.

चयन होने पर मिलेगी सैलरी

हेड फ़ाइनेंस:- यह पद Pay Level-12 के अंतर्गत आता है और वेतनमान 78,800 रुपये से 2,09,200 रुपये तक है.

हेड इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस:- यह पद Pay Level-10 में है और वेतनमान 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये निर्धारित है.

लाइब्रेरियन:- यह पद Pay Level-11 के तहत है और वेतनमान 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये तक है.

यहां देखें नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक

ECI IIIDEM Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ECI IIIDEM Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक

IIIDEM Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवारों को Annexure-A में दिए गए निर्धारित Application Form में आवेदन करना होगा. आवेदन उचित माध्यम यानी Proper Channel से भेजना होगा. इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां भी जमा करनी होंगी. इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा.

आवेदन के साथ विजिलेंस क्लियरेंस और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना भी आवश्यक है. आवेदन का PDF head-hr-iiidem@eci.gov.in पर भेजा जा सकता है. आवेदन विज्ञापन के समाचार पत्रों और IIIDEM की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्राप्त होना चाहिए. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.