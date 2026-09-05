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DU Vacancy: दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, अप्लाई करने के बचे हैं चंद दिन, अच्छी है सैलरी

Sarkari Naukri DU Recruitment 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी (Govt Jobs) की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 5, 2026 9:02:24 AM IST

DU Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन करने के लिए दो दिन बचे हैं.
DU Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन करने के लिए दो दिन बचे हैं.


DU Assistant Professor Recruitment 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने असिस्टेंट प्रोफेसर (गेस्ट फैकल्टी) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. DU DSSW Assistant Professor Recruitment 2026 के तहत कुल 6 पदों को भरा जाएगा. सोशल वर्क विषय में योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए जो कोई भी आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य हैं, वे दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया ईमेल के माध्यम से पूरी की जाएगी और इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना आवेदन 7 सितंबर 2026 तक निर्धारित ईमेल पते पर भेजना होगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें.

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DU Assistant Professor Vacancy 2026: कितने पद हैं?

दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस भर्ती में Assistant Professor (Guest Faculty) के कुल 6 पद उपलब्ध हैं.

असिस्टेंट प्रोफेसर (गेस्ट फैकल्टी)- 6 पद

यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए उपयोगी है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अनुभव हासिल करना चाहते हैं और सोशल वर्क विषय में अकादमिक करियर बनाना चाहते हैं.

DU Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

उम्मीदवारों के लिए भर्ती से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

नोटिफिकेशन जारी: 27 अगस्त 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 7 सितंबर 2026
अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी परेशानी से बचने के लिए अभ्यर्थियों को अपना आवेदन निर्धारित समय से पहले ईमेल के जरिए भेज देना चाहिए.

DU Assistant Professor Recruitment 2026 एलिजिबिलिटी

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास Social Work में Master’s Degree होनी चाहिए. सामान्य उम्मीदवारों के लिए मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक निर्धारित हैं. SC/ST उम्मीदवारों तथा उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास 19 सितंबर 1991 से पहले प्राप्त मास्टर डिग्री और Ph.D. है, निर्धारित अंकों में छूट लागू हो सकती है.

PG और UG स्तर पर शिक्षण के लिए उम्मीदवार का NET/SET क्वालिफाइड होना या संबंधित नियमों के अनुसार Ph.D. के आधार पर छूट के लिए योग्य होना जरूरी है. केवल UG शिक्षण के मामले में M.Phil. से संबंधित छूट भी लागू हो सकती है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

DU Assistant Professor Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
DU Assistant Professor Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

DU Assistant Professor का ऐसे होगा Selection Process

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन ऑफलाइन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा. इसलिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक दस्तावेजों और संबंधित प्रमाण-पत्रों को व्यवस्थित रखना चाहिए.

DU Assistant Professor Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?

योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन तैयार करके निर्धारित ईमेल पते पर भेजना होगा. आवेदन भेजने से पहले सभी जानकारी, दस्तावेज और पात्रता संबंधी शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें.

Tags: DUDU Recruitment 2026sarkari naukri
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