DU Section Officer Salary: डीयू में Section Officer बनकर कितनी कमाई? Basic Salary से Allowances तक जानें पूरा हिसाब

DU Section Officer Salary 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में नौकरी (Sarkari Naukri) पाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए Section Officer एक महत्वपूर्ण नॉन-टीचिंग पद है. इस पद पर नियुक्त कर्मचारियों को Pay Matrix के Level 7 के अनुसार वेतन मिलता है. शुरुआती Basic Pay 44,900 रुपये है, जबकि Pay Matrix में यह रकम सेवा अवधि और वेतन वृद्धि के साथ 1,42,400 रुपये तक पहुंच सकती है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के भर्ती नियमों के अनुसार Section Officer पद Group B, Ministerial श्रेणी में आता है. इसका वेतनमान 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये है. शुरुआत में कर्मचारी का Basic Pay 44,900 रुपये होता है. इसके अलावा केंद्र सरकार/विश्वविद्यालय के लागू नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य अनुमन्य सुविधाएं वेतन में शामिल हो सकती हैं. यानी सिर्फ Basic Pay को देखकर इस पद की कुल मासिक आय का अंदाजा लगाना सही नहीं होगा. वास्तविक Salary में अलग-अलग भत्तों की भी भूमिका होती है.

2026 में 60% DA से कितना फायदा?

1 जनवरी 2026 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA की दर 60% किए जाने का आदेश दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है. 44,900 रुपये के शुरुआती Basic Pay पर 60% DA की गणना करें तो यह करीब 26,940 रुपये प्रतिमाह बैठता है. इस तरह केवल Basic Pay और DA को जोड़ने पर रकम 71,840 रुपये हो जाती है. इसके ऊपर पात्रता के अनुसार HRA, Transport Allowance और अन्य भत्ते जुड़ सकते हैं. हालांकि, वास्तविक Salary कर्मचारी की परिस्थितियों और उस समय लागू नियमों के आधार पर अलग हो सकती है.

DU Section Officer In-Hand Salary कितनी मिलेगी?

कुल वेतन से NPS/रिटायरमेंट योगदान, आयकर और अन्य लागू कटौतियां होने के बाद कर्मचारी के बैंक खाते में मिलने वाली रकम Gross Salary से कम होगी. शुरुआती वेतन के आधार पर In-Hand Salary लगभग 65,000 रुपये से 80,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है. यह केवल अनुमानित दायरा है. वास्तविक राशि HRA, सरकारी आवास, टैक्स और अन्य deductions के आधार पर बदल सकती है.

Section Officer बनने के लिए योग्यता और भर्ती प्रक्रिया

DU के भर्ती नियमों के मुताबिक Section Officer के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ आवश्यक अनुभव की शर्तें लागू होती हैं. उम्मीदवार के लिए कंप्यूटर का ज्ञान तथा Noting और Drafting में दक्षता भी महत्वपूर्ण है. इस पद पर नियुक्ति के लिए Direct Recruitment के अलावा विभागीय पदोन्नति और Limited Departmental Examination का प्रावधान भी है. नियमों के अनुसार पदों का 50 प्रतिशत Promotion और 50 प्रतिशत Limited Departmental Examination के माध्यम से भरा जाता है.

DU Section Officer की नौकरी में क्या काम होता है?

Section Officer विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है. फाइलों की निगरानी, कार्यालयी प्रक्रिया, रिकॉर्ड, नोटिंग-ड्राफ्टिंग और संबंधित प्रशासनिक कार्य इसकी जिम्मेदारियों का हिस्सा हो सकते हैं. यही वजह है कि DU Section Officer पद की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए Pay Level, Basic Salary, Allowances और In-Hand Salary को समझना जरूरी है.