DU Internship 2026: 60,000 महीना और जापानी कंपनी में इंटर्नशिप! DU छात्रों की तो खुल गई किस्मत; तुरंत ऐसे करें अप्लाई

DU Internship 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ने, जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस के तहत आता है, एलिजिबल स्टूडेंट्स और एल्युमनाई के लिए स्प्रीक्स लर्निंग के साथ पेड इंटर्नशिप के मौके की घोषणा की है. मैनेजमेंट इंटर्न बिज़नेस डेवलपमेंट रोल में Rs 10,000 से Rs 60,000 तक का मंथली स्टाइपेंड मिलता है, साथ ही परफॉर्मेंस के आधार पर इंसेंटिव भी मिलते हैं. इंटर्नशिप दिल्ली में होगी और हाइब्रिड वर्क अरेंजमेंट को फॉलो करेगी. कैंडिडेट्स को शनिवार को खुद वर्कप्लेस पर आना होगा. इंटर्नशिप एक महीने तक चलेगी.

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम में एनरोल स्टूडेंट्स, साथ ही DU के एल्युमनाई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं. यह मौका खास तौर पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और BBA, BCom, BMS, MBA और इससे जुड़े प्रोग्राम से हाल ही में ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स के लिए है कैंडिडेट्स से उम्मीद की जाती है कि उनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों. यूनिवर्सिटी नोटिस में उम्र की कोई लिमिट या उपलब्ध इंटर्नशिप पोजीशन की संख्या नहीं बताई गई है.

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काम का विवरण

मैनेजमेंट इंटर्न – बिज़नेस डेवलपमेंट का रोल स्प्रीक्स लर्निंग के एकेडमिक ट्रेनिंग, टेस्ट की तैयारी और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सॉल्यूशंस के काम से जुड़ा है. यह पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो मैनेजमेंट और बिज़नेस डेवलपमेंट से जुड़े काम में दिलचस्पी रखते हैं.

स्प्रीक्स लर्निंग एक जापानी मल्टीनेशनल एजुकेशन कंपनी है जो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. नोटिस में दी गई जानकारी के मुताबिक, कंपनी 56 से ज़्यादा देशों में मौजूद है और एकेडमिक ट्रेनिंग, टेस्ट की तैयारी और लर्निंग सॉल्यूशंस जैसे एरिया में काम करती है.

अप्लाई करने के स्टेप्स

इच्छुक कैंडिडेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिए गए गूगल फ़ॉर्म https://placement.du.ac.in/ के ज़रिए इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. एप्लिकेंट्स को एप्लीकेशन जमा करते समय अपना नाम, उम्र, कोर्स और एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसी डिटेल्स देनी होंगी. कैंडिडेट्स को यह पक्का कर लेना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म में दी गई जानकारी सही है. शॉर्टलिस्ट किए गए एप्लिकेंट्स से रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगले स्टेज के बारे में उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा.

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