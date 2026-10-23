DTU Vacancy: डीटीयू में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये योग्यता, शानदार मिलेगी सैलरी

DTU Assistant Professor Recruitment 2026: दिल्ली में शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से विश्वविद्यालय में कुल 219 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार DTU की आधिकारिक वेबसाइट dtu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है. हालांकि, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी चाहिए.

DTU Assistant Professor Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

DTU भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रही है. उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा.

आवेदन शुरू होने की तारीख: 23 अक्टूबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 7 दिसंबर 2026

आधिकारिक वेबसाइट: dtu.ac.in

कुल रिक्तियां: 219 पद

ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या सुधार करने की अनुमति नहीं होगी. इसमें श्रेणी में बदलाव भी शामिल है। इसलिए आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें. साथ ही, सही और चालू ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी है.

DTU भर्ती 2026: चयन प्रक्रिया और अंकों का विवरण

असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन निर्धारित शैक्षणिक उपलब्धियों और संबंधित योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा. उपलब्ध विवरण के अनुसार, चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित अंक निर्धारित हैं:

PhD डिग्री: 30 अंक

प्री-PhD डिग्री: 60 अंक

UG/PG स्तर की संबंधित स्कॉलरशिप या पात्रता परीक्षा: 10 अंक

UGC/CSIR-NET (JRF), GATE और CEED जैसी संबंधित परीक्षाओं की योग्यता भी निर्धारित शर्तों के अनुसार महत्वपूर्ण होगी.

यदि किसी उम्मीदवार ने विदेशी विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री प्राप्त की है, तो उस विश्वविद्यालय की डिग्री को Association of Indian Universities (AIU) से मान्यता प्राप्त होना चाहिए. इसके समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

DTU Assistant Professor Vacancy 2026: आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा.

UR/OBC: 2,000 रुपये

EWS/SC/ST: 1,000 रुपये

PwBD उम्मीदवार: आवेदन शुल्क से छूट

उम्मीदवार ध्यान दें कि जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा. इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए भी समायोजित नहीं किया जा सकता.

DTU Assistant Professor Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

DTU की आधिकारिक वेबसाइट dtu.ac.in पर जाएं.

वेबसाइट पर उपलब्ध ‘Jobs’ लिंक पर क्लिक करें.

संबंधित भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ें और ‘Online Application Form’ विकल्प चुनें.

आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें.

निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरण जांच लें.

आवेदन फॉर्म और Annexure-II की प्रिंटेड कॉपी निकालें तथा सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करें.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

DTU Assistant Professor Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

DTU Assistant Professor Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र और Annexure-II की हस्ताक्षरित प्रतियों के साथ शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, श्रेणी प्रमाण पत्र, PwBD प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), PhD थीसिस के पहले पृष्ठ, प्रकाशनों के पहले पृष्ठ और पात्रता तथा दावा किए गए अंकों के समर्थन में जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. आवेदन शुल्क की रसीद या भुगतान प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति भी संलग्न करनी होगी. इन सभी दस्तावेजों को एक ही सीलबंद लिफाफे में रखकर अंतिम तिथि और निर्धारित समय तक संबंधित कार्यालय में पहुंचाना अनिवार्य है.

डाक द्वारा दस्तावेज भेजने का पता:

भर्ती सेल, कमरा नंबर 818, 8वीं मंजिल, AB-3 ब्लॉक, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड, दिल्ली – 110042

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

DTU Assistant Professor Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. आवेदन में गलत जानकारी देने या जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं करने से परेशानी हो सकती है. ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के साथ-साथ दस्तावेजों की प्रिंटेड कॉपी समय पर भेजना भी जरूरी है.

DTU में असिस्टेंट प्रोफेसर के 219 पदों पर भर्ती उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है. आवेदन करने से पहले पात्रता, शुल्क, चयन प्रक्रिया और दस्तावेज जमा करने से जुड़े सभी नियमों की पुष्टि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से अवश्य करें.