DTC Driver की कितनी होती है सैलरी? परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में वेतन और बेनिफिट का समझें अंतर

DTC Driver Salary: दिल्ली की सड़कों पर रोजाना हजारों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में DTC बस ड्राइवरों की अहम भूमिका होती है. ऐसे में DTC Driver Salary को लेकर उम्मीदवारों और नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के बीच काफी रुचि रहती है. खास तौर पर यह सवाल पूछा जाता है कि DTC के Permanent Driver और Contract Driver की सैलरी में कितना अंतर होता है और दोनों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की ओर से नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सेवा शर्तें और भुगतान व्यवस्था लागू होती है. इसलिए नौकरी का प्रकार समझना वेतन की जानकारी के लिए बेहद जरूरी है.

Permanent DTC Driver Salary में क्या-क्या शामिल होता है?

DTC में नियमित कर्मचारी के तौर पर नियुक्त ड्राइवर को निर्धारित वेतनमान और लागू भत्तों के अनुसार भुगतान किया जाता है. नियमित कर्मचारियों के वेतन और सेवा संबंधी नियम DTC की स्थापित सेवा व्यवस्था के तहत आते हैं. DTC की आधिकारिक वेबसाइट पर कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, मेडिकल अटेंडेंस नियम और स्पेशलाइज्ड मेडिकल स्कीम जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी भी उपलब्ध है.

नियमित नौकरी का एक प्रमुख फायदा यह है कि कर्मचारी को केवल मासिक वेतन ही नहीं, बल्कि लागू सेवा नियमों के अनुसार विभिन्न कर्मचारी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिल सकते हैं. हालांकि किसी विशेष भर्ती में मिलने वाले भत्तों और लाभ की जानकारी संबंधित भर्ती विज्ञापन या सेवा नियमों से ही तय होती है.

Contract DTC Driver Salary कैसे तय होती है?

कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों की भुगतान व्यवस्था नियमित ड्राइवरों से अलग हो सकती है. DTC ने पहले संविदा ड्राइवरों के लिए किलोमीटर के आधार पर भुगतान दर जारी की थी. नवंबर 2019 के आधिकारिक आदेश में City/NCR संचालन के लिए पहले 2,250 किलोमीटर पर 7.27 प्रति किलोमीटर और इसके बाद 7.61 प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई थी. यह एक ऐतिहासिक आदेश है और इसे वर्तमान दर नहीं माना जाना चाहिए.

DTC की वेबसाइट पर 2022 में दैनिक वेतन/कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए संशोधित दरों का आदेश भी सूचीबद्ध है. इसलिए वर्तमान Contract Driver Salary जानने के लिए नवीनतम DTC आदेश या संबंधित भर्ती/कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें देखना जरूरी है.

Contract और Permanent Driver में क्या अंतर है?

Permanent Driver को नियमित सेवा नियमों के तहत वेतन और निर्धारित कर्मचारी लाभ मिलते हैं, जबकि Contract Driver की आय और सुविधाएं उसके अनुबंध, ड्यूटी की प्रकृति तथा लागू नियमों पर निर्भर कर सकती हैं. दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट लेबर नियमों में समान या समान प्रकृति के काम के लिए वेतन, छुट्टी और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधान भी मौजूद हैं.

DTC Driver Job क्यों है खास?

DTC ड्राइवर की नौकरी में जिम्मेदारी काफी बड़ी होती है. ड्राइवर को यात्रियों की सुरक्षा, निर्धारित रूट और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए बस संचालन करना होता है. नियमित पद पर नौकरी मिलने पर दीर्घकालिक सेवा लाभों की व्यवस्था इसे कई उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण करियर विकल्प बनाती है.

DTC Driver Salary समय-समय पर सरकारी/DTC आदेशों, वेतन संशोधन और नियुक्ति की प्रकृति के अनुसार बदल सकती है. आवेदन करने से पहले DTC की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम भर्ती विज्ञापन और वेतन संबंधी आदेश जरूर देखें.