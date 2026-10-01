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DSSSB Vacancy: दिल्ली सरकार में नौकरी की भरमार, ग्रेजुएशन के लिए शानदार मौका, 34000 से अधिक है सैलरी

Sarkari Naukri DSSSB Recruitment 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) में नौकरी (Govt Jobs) तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: October 1, 2026 9:05:00 AM IST

DSSSB Recruitment 2026 Sarkari Naukri: डीएसएसएसबी में नौकरी पाने का मौका है.
DSSSB Recruitment 2026 Sarkari Naukri: डीएसएसएसबी में नौकरी पाने का मौका है.


DSSSB Recruitment 2026: दिल्ली में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत 641 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती में दिल्ली जिला एवं सत्र न्यायालयों और परिवार न्यायालयों से जुड़े विभिन्न पद शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तारीख से DSSSB के ऑनलाइन पोर्टल dsssb.delhi.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे.

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 641 रिक्तियां भरी जाएंगी. इनमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, प्रोसेस सर्वर, चपरासी (Peon), अर्दली (Orderly) और डाक चपरासी (Dak Peon) जैसे पद शामिल हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजे शुरू होगी. उम्मीदवार 4 नवंबर 2026 रात 11 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं.

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पद के अनुसार अलग है शैक्षणिक योग्यता

DSSSB भर्ती में पात्रता पद के अनुसार निर्धारित की गई है. सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन के साथ 110 शब्द प्रति मिनट की शॉर्टहैंड और 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड आवश्यक है. पर्सनल असिस्टेंट पद के लिए ग्रेजुएशन, 100 शब्द प्रति मिनट शॉर्टहैंड, 40 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है. जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन और 40 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है.

वहीं प्रोसेस सर्वर तथा चपरासी, अर्दली और डाक चपरासी पदों के लिए शैक्षणिक और अन्य योग्यता शर्तें अलग हैं. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपने पद से संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए.

आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया

सामान्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है. महिला, SC, ST, PwBD और योग्य पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है. चयन प्रक्रिया भी पद के अनुसार अलग होगी. इसमें लिखित परीक्षा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, टाइपिंग/शॉर्टहैंड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू जैसे चरण शामिल हो सकते हैं.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

DSSSB Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
DSSSB Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

DSSSB भर्ती 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार 6 अक्टूबर से DSSSB के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद विज्ञापन संख्या 04/2026 और संबंधित पोस्ट कोड चुनकर आवेदन फॉर्म भरना होगा. जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और लागू शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.

आवेदन पूरा करने के बाद फॉर्म की कॉपी और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखना न भूलें. योग्यता, आयु में छूट, परीक्षा पैटर्न और पदवार शर्तों की अंतिम पुष्टि के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना सबसे जरूरी है.

Tags: DSSSBDSSSB Recruitment 2026home-hero-pos-7sarkari naukri
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