DSSSB Vacancy: दिल्ली सरकार में अफसर बनने का शानदार मौका, ग्रेजुएट करें आवेदन, अच्छी मिलेगी सैलरी

DSSSB ASO Recruitment 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने वर्ष 2009 की DASS Grade-II भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत दी है. बोर्ड ने 606 ग्रेड-II (GNCTDSS) यानी Assistant Section Officer (ASO) पदों पर विशेष भर्ती प्रक्रिया के तहत नए आवेदन मांगे हैं. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 27 फरवरी 2026 के आदेश के बाद लिया गया है, जिससे वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को एक और अवसर मिल सके.

DSSSB द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और 17 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक जारी रहेगी. उम्मीदवारों को DSSSB के विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध स्पेशल लिंक के माध्यम से आवेदन करना होगा. निर्धारित समय के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

किन उम्मीदवारों को मिलेगा आवेदन का मौका?

यह भर्ती केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने वर्ष 2009 में पोस्ट कोड 90/09 के तहत DASS Grade-II भर्ती के लिए आवेदन किया था. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पुराने आवेदन के आधार पर स्वतः योग्यता नहीं मिलेगी. मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को नया आवेदन भरना अनिवार्य होगा.

606 ASO पदों पर होगी भर्ती

इस विशेष अभियान के तहत कुल 606 Assistant Section Officer (ASO) या Grade-II (GNCTDSS) पदों को भरा जाएगा. फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है. DSSSB ने कहा है कि परीक्षा कार्यक्रम बाद में आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी किया जाएगा.

आवेदन के समय कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?

ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने वर्ष 2009 में पोस्ट कोड 90/09 के तहत आवेदन किया था. इसके लिए निम्न दस्तावेजों में से कोई भी वैध प्रमाण अपलोड किया जा सकता है.

2009 के मूल आवेदन पत्र की प्रति

मूल एक्नॉलेजमेंट पोस्टकार्ड

पोस्ट कोड 90/09 का टियर-I या टियर-II एडमिट कार्ड

इन दस्तावेजों के बिना आवेदन अधूरा माना जा सकता है.

60 वर्ष से अधिक आयु होने पर नियुक्ति नहीं

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी उम्मीदवार की नियुक्ति से पहले आयु 60 वर्ष पूरी हो जाती है, तो वह सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं रहेगा. ऐसे मामलों में नियुक्ति नहीं दी जाएगी.

इस भर्ती में आवेदन शुल्क नहीं देना होगा

इस विशेष भर्ती प्रक्रिया में DSSSB ने योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह समाप्त रखा है. यानी योग्य अभ्यर्थी बिना किसी फीस के आवेदन कर सकते हैं.

OARS रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा

जो उम्मीदवार पहले से Online Application Registration System (OARS) पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. इसके बाद वे स्पेशल आवेदन लिंक के जरिए आवेदन कर सकेंगे.

वहीं, जो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए DSSSB ने ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध कराया है. ऐसे उम्मीदवार 17 जुलाई से 17 अगस्त 2026 के बीच कार्यालय समय में DSSSB हेल्पडेस्क पर Annexure-I आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं.

आवेदन के बाद क्या करें?

DSSSB ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट और कन्फर्मेशन पेज सुरक्षित रखें. भविष्य में दस्तावेज सत्यापन या अन्य भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ सकती है.

DSSSB ASO Recruitment 2026 वर्ष 2009 के योग्य उम्मीदवारों के लिए लंबे इंतजार के बाद आया एक महत्वपूर्ण अवसर है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत शुरू हुई इस विशेष भर्ती प्रक्रिया में केवल योग्य अभ्यर्थियों को ही आवेदन का मौका मिलेगा. यदि आपने 2009 में पोस्ट कोड 90/09 के तहत आवेदन किया था, तो अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन अवश्य पूरा करें. यह अवसर चूकने पर भविष्य में दोबारा मौका मिलने की संभावना नहीं होगी.