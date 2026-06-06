Home > जॉब > DRDO Vacancy: डीआरडीओ में बनना है साइंटिस्ट, तो फटाफट यहां करें आवेदन, 123000 से अधिक है सैलरी

DRDO Vacancy: डीआरडीओ में बनना है साइंटिस्ट, तो फटाफट यहां करें आवेदन, 123000 से अधिक है सैलरी

DRDO Recruitment 2026 Sarkari Naukri: डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Last Updated: June 6, 2026 9:07:33 AM IST

DRDO Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.
DRDO Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है.


DRDO Recruitment 2026: देश की रक्षा तकनीक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाला DRDO (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) अनुभवी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए शानदार करियर अवसर लेकर आया है. संगठन ने विज्ञापन संख्या 157 के तहत वैज्ञानिक C, वैज्ञानिक D और वैज्ञानिक E पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक एवं उम्मीदवार RAC (Recruitment and Assessment Centre) के आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

डीआरडीओ के इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन करने की इच्छा रखते हैं, वे 19 जून 2026 शाम 4 बजे तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवार नीचे दिए गए इन बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

You Might Be Interested In

कुल 33 पदों पर होगी नियुक्ति

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 33 रिक्त पद भरे जाएंगे. इनमें वैज्ञानिक C के 20 पद, वैज्ञानिक D के 11 पद और वैज्ञानिक E के 2 पद शामिल हैं. DRDO का उद्देश्य ऐसे योग्य और अनुभवी पेशेवरों को अवसर देना है जो देश की सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने में योगदान दे सकें.

वैज्ञानिक C पद के लिए पात्रता और वेतन

वैज्ञानिक C पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है. इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है. चयनित उम्मीदवारों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार 67,700 रुपये प्रतिमाह का बेसिक वेतन मिलेगा.            

वैज्ञानिक D पद के लिए अनुभव अनिवार्य

वैज्ञानिक D पद के लिए उम्मीदवारों के पास न्यूनतम सात वर्ष का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए. इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है. चयनित अभ्यर्थियों को 78,800 रुपये प्रतिमाह का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा.

वैज्ञानिक E पद पर मिलेगा आकर्षक वेतन

वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिक E पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 11 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. इस पद के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है. चयनित उम्मीदवारों को 1,23,100 रुपये प्रतिमाह का बेसिक वेतन मिलेगा, जो इसे बेहद आकर्षक अवसर बनाता है.

क्यों खास है यह भर्ती?

DRDO में कार्य करने का मतलब केवल नौकरी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और तकनीकी प्रगति में सीधा योगदान देना है. संगठन वैज्ञानिकों को अत्याधुनिक तकनीकों, उन्नत अनुसंधान परियोजनाओं और क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों के साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है. यह भर्ती अभियान ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

आवेदन से पहले जरूर पढ़ें

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले RAC पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें. इसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, विषयवार पदों की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं. समय सीमा समाप्त होने से पहले आवेदन पूरा करना आवश्यक है.

Tags: DRDODRDO Recruitmentsarkari naukri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Disneyland में बेटे रेयांश के साथ श्वेता तिवारी ने की...

June 5, 2026

भूलकर भी न करें इन सब्जियों और फलों को fridge...

June 5, 2026

अगले दो दिनों में कहां-कहां होगी बारिश?

June 5, 2026

गर्मियों में कैसे रखें त्वचा का ख्याल?

June 5, 2026

बारिश में होने वाली 6 बीमारियां

June 5, 2026

बूंद-बूंद को तरसते हैं भारत के ये 8 खूबसूरत शहर,...

June 5, 2026
DRDO Vacancy: डीआरडीओ में बनना है साइंटिस्ट, तो फटाफट यहां करें आवेदन, 123000 से अधिक है सैलरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

DRDO Vacancy: डीआरडीओ में बनना है साइंटिस्ट, तो फटाफट यहां करें आवेदन, 123000 से अधिक है सैलरी
DRDO Vacancy: डीआरडीओ में बनना है साइंटिस्ट, तो फटाफट यहां करें आवेदन, 123000 से अधिक है सैलरी
DRDO Vacancy: डीआरडीओ में बनना है साइंटिस्ट, तो फटाफट यहां करें आवेदन, 123000 से अधिक है सैलरी
DRDO Vacancy: डीआरडीओ में बनना है साइंटिस्ट, तो फटाफट यहां करें आवेदन, 123000 से अधिक है सैलरी