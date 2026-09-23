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DRDO Vacancy: डीआरडीओ में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए है योग्यता, 37000 मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri DRDO Recruitment 2026: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. जो कोई भी यहां अप्लाई करने पर विचार कर रहे हैं, तो दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 23, 2026 12:32:31 PM IST

DRDO Recruitment 2026 Sarkari Naukri: डीआरडीओ में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
DRDO Recruitment 2026 Sarkari Naukri: डीआरडीओ में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


DRDO MTRDC JRF Recruitment 2026: रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) की बेंगलुरु स्थित लैब माइक्रोवेव ट्यूब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (MTRDC) ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से जुड़े रिसर्च कार्यों के लिए 3 JRF पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

इस भर्ती की खास बात यह है कि उम्मीदवारों को अलग से ऑनलाइन आवेदन करने के बजाय वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होना होगा. इंटरव्यू 15 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा.

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DRDO JRF Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार के पास Electronics, EI, ECE, ETE या EEE Engineering में फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री और वैध NET या GATE योग्यता होनी चाहिए. इसके अलावा Electronics में NET के साथ फर्स्ट डिवीजन M.Sc. करने वाले उम्मीदवार भी योग्य हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में M.E./M.Tech डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन दोनों में फर्स्ट क्लास होना जरूरी है.

आवेदक की अधिकतम उम्र 28 वर्ष निर्धारित है. SC/ST/PH उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष और OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट नियमों के अनुसार मिलेगी.

DRDO MTRDC JRF Vacancy 2026: 37,000 स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार ₹37,000 प्रति माह फेलोशिप दी जाएगी. इसके अलावा योग्य उम्मीदवारों को House Rent Allowance (HRA) भी मिलेगा. JRF की शुरुआती अवधि दो साल होगी. प्रदर्शन और संगठन की आवश्यकता के आधार पर इसे अधिकतम दो साल तक और बढ़ाया जा सकता है. यानी फेलोशिप की कुल अवधि चार साल तक हो सकती है.

यहां देखें अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन

DRDO MTRDC JRF Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक
DRDO MTRDC JRF Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

DRDO MTRDC Interview 2026: साथ ले जाएं ये दस्तावेज

इच्छुक उम्मीदवारों को 15 अक्टूबर 2026 को सुबह 10 बजे MTRDC रिसेप्शन, जलाहल्ली पोस्ट, बेंगलुरु पहुंचना होगा. उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में पूरा भरा हुआ बायोडाटा साथ लाना होगा, जिस पर हाल की पासपोर्ट साइज फोटो लगी हो. इसके अलावा ओरिजिनल डिग्री, मार्कशीट और अनुभव प्रमाणपत्रों के साथ उनकी फोटोकॉपी का एक सेट भी रखना होगा. सरकारी विभाग या PSU में कार्यरत उम्मीदवारों को NOC (No Objection Certificate) प्रस्तुत करना होगा.

उम्मीदवारों को इंटरव्यू में जाने से पहले भर्ती विज्ञापन में दी गई सभी शर्तों और दस्तावेजों की सूची ध्यान से जांच लेनी चाहिए.

Tags: DRDODRDO Recruitment 2026home-hero-pos-2sarkari naukri
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