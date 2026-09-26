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DRDO Vacancy: डीआरडीओ में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, ITI पास करें आवेदन, अच्छी होगी सैलरी

Sarkari Naukri DRDO Recruitment 2026: रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च (DIPR) में नौकरी (Govt Jobs) पाने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर अप्लाई करने से पहले दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 26, 2026 8:54:51 AM IST

DRDO Recruitment 2026 Sarkari Naukri: डीआरडीओ में नौकरी पाने का शानदार मौका है.
DRDO Recruitment 2026 Sarkari Naukri: डीआरडीओ में नौकरी पाने का शानदार मौका है.


DRDO DIPR Apprentice Recruitment 2026: रक्षा क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप के जरिए करियर शुरू करने का मौका तलाश रहे ITI पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है. रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च (DIPR) ने अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग ट्रेडों में कुल 24 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

योग्य उम्मीदवारों को आवेदन के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी गई है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2026 बताई गई है. उम्मीदवार DRDO की आधिकारिक वेबसाइट और अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

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24 पदों पर होगी भर्ती, COPA में सबसे ज्यादा वैकेंसी

DIPR ने सात ट्रेडों में अप्रेंटिस पदों की घोषणा की है. इनमें COPA के 14 पद हैं, जबकि डेस्क टॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, IT/IT ESM और मल्टीमीडिया एवं वेब पेज डिजाइनर के लिए भी अवसर दिए गए हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए संबंधित ट्रेड में ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार के पास SCVT या NCVET से मान्य प्रमाणपत्र होना चाहिए. इसके अलावा apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है. उम्मीदवारों को अप्रेंटिस एक्ट, 1961 और अप्रेंटिसशिप रूल्स के तहत निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा. नोटिफिकेशन में ट्रेड के अनुसार अलग-अलग अतिरिक्त शैक्षणिक और शारीरिक योग्यता का उल्लेख लागू नियमों के अनुसार किया गया है.

10,560 तक मिलेगा मासिक स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को ट्रेड के आधार पर 9,600 रुपये से 10,560 रुपये प्रतिमाह तक का न्यूनतम स्टाइपेंड दिया जाएगा. फोटोग्राफर और IT/IT ESM ट्रेड के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड 10,560 रुपये है, जबकि अन्य अधिकांश ट्रेडों में यह राशि 9,600 रुपये है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

DRDO DIPR Apprentice Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
DRDO DIPR Apprentice Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कैसे होगा चयन?

आवेदनों की जांच के बाद पात्र उम्मीदवारों को उपलब्ध पदों और निर्धारित चयन मानकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. चयन में संबंधित क्वालिफाइंग परीक्षा या ट्रेड में प्राप्त अंकों को आधार बनाया जाएगा. जरूरत के अनुसार बातचीत या इंटरव्यू भी आयोजित किया जा सकता है. इसके बाद नियमों के अनुसार श्रेणीवार मेरिट लिस्ट तैयार होगी.

चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए सभी नियम और पात्रता शर्तें ध्यान से जांच लेनी चाहिए.

Tags: DRDODRDO Recruitment 2026home-hero-pos-2sarkari naukri
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