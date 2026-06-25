DRDO Vacancy: बिना लिखित परीक्षा पानी है नौकरी, तो DRDO में जल्द करें आवेदन, बस चाहिए ये योग्यता

DRDO DEAL Recruitment 2026: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने युवाओं के लिए एक शानदार अवसर प्रदान किया है. DRDO के अंतर्गत कार्यरत रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला (DEAL), देहरादून ने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत 77 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 जून 2026 से 22 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी. साथ ही उन्हें हर महीने 12,300 का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा. यदि आप इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या ITI कर चुके हैं और सरकारी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है.

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 23 जून 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 22 जुलाई 2026

अप्रेंटिसशिप अवधि: 1 वर्ष

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

आवेदन करने से पहले देखें शैक्षिक योग्यता

ग्रेजुएट अप्रेंटिस- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन (B.E./B.Tech) पास होना आवश्यक है.

डिप्लोमा अप्रेंटिस- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया होना चाहिए.

ITI अप्रेंटिस- संबंधित ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI प्रमाणपत्र प्राप्त होना चाहिए.

नौकरी पाने के लिए आयु सीमा

उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. अधिकतम आयु एवं अन्य छूट संबंधी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है.

चयनित उम्मीदवारों को मिलेगा मासिक स्टाइपेंड

DRDO DEAL में अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिमाह 12,300 का स्टाइपेंड दिया जाएगा. यह प्रशिक्षण उम्मीदवारों को तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ उद्योग स्तर का अनुभव भी प्रदान करेगा.

DRDO DEAL भर्ती 2026 उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या ITI के बाद प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं. आकर्षक स्टाइपेंड, एक वर्ष की ट्रेनिंग और DRDO जैसे प्रतिष्ठित संगठन में कार्य अनुभव इस भर्ती को और भी खास बनाता है.