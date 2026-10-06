DRDO Vacancy: डीआरडीओ में नौकरी पाने का शानदार मौका, बिना परीक्षा होगा चयन, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

DRDO Apprentice Recruitment 2026: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (DRDO) में अप्रेंटिस के पदों पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. DRDO ने ग्रेजुएट, टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस के कुल 195 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. योग्य उम्मीदवार संगठन की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

DRDO Apprentice Vacancy 2026: किस पद पर कितनी वैकेंसी?

DRDO की इस अप्रेंटिस भर्ती के तहत अलग-अलग कैटेगरी में पद निर्धारित किए गए हैं.

ग्रेजुएट अप्रेंटिस: 50 पद

टेक्नीशियन अप्रेंटिस (डिप्लोमा): 30 पद

ट्रेड अप्रेंटिस (ITI): 115 पद

इस तरह कुल 195 अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. ट्रेड अप्रेंटिस के लिए संबंधित ITI योग्यता NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए.

DRDO Apprentice Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का संबंधित योग्यता परीक्षा में निर्धारित अंक हासिल करना जरूरी है. केवल वे रेगुलर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट, डिप्लोमा या ITI ट्रेड की क्वालिफाइंग परीक्षा 2022, 2023, 2024, 2025 या 2026 में पास की हो. उम्मीदवार के न्यूनतम अंक 70 प्रतिशत या 7.5 CGPA होने चाहिए. इसके अलावा 1 सितंबर 2026 को आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. यानी आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा दोनों की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि आवेदन के बाद किसी तरह की परेशानी न हो.

कैसे होगा DRDO Apprentice Selection?

DRDO अप्रेंटिस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से एकेडमिक मेरिट के आधार पर किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है. चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन भी महत्वपूर्ण चरण होगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को उनके आवेदन फॉर्म में दर्ज ईमेल आईडी के माध्यम से आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी. इसलिए आवेदन करते समय उम्मीदवार अपनी सक्रिय ईमेल आईडी दर्ज करें और नियमित रूप से उसे चेक करते रहें.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

DRDO Apprentice Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

DRDO Apprentice Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

Joining के समय देना होगा Police Verification Certificate

चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग के समय पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा. यह प्रमाणपत्र उम्मीदवार के पिछले निवास स्थान, जहां वह कम से कम पिछले एक वर्ष से रह रहा हो, या उसके स्थाई पते से संबंधित होना चाहिए. DRDO में अप्रेंटिस के तौर पर प्रशिक्षण का अवसर युवाओं के लिए डिफेंस रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को करीब से समझने का अच्छा मौका हो सकता है. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित सभी शर्तों और आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़ें.

अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.