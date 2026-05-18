DRDO Internship: डीआरडीओ में काम करने का बढ़िया मौका, ऐसे करें आवेदन, इतने मिलेंगे स्टाइपेंड

DRDO Internship 2026: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की R&DE (E) इकाई ने इंजीनियरिंग के स्नातक और परास्नातक छात्रों के लिए इंटर्नशिप अवसर की घोषणा की है. यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए खास है जो डिफेंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.

इच्छुक उम्मीदवार DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 18 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और 27 मई 2026 तक चलेगी.

कुल 40 इंटर्न पदों पर होगा चयन

इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कुल 40 छात्रों का चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को DRDO के प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें वास्तविक शोध और तकनीकी विकास का अनुभव प्राप्त होगा.

DRDO Internship 2026: कौन कर सकता है आवेदन? जानिए योग्यता

इस इंटर्नशिप के लिए वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जो वर्तमान में इंजीनियरिंग डिग्री के अंतिम वर्ष (7वें या 8वें सेमेस्टर) में अध्ययनरत हैं या पोस्टग्रेजुएट इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में हैं. उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान से संबंधित विषय में फुल-टाइम कोर्स में होना आवश्यक है.

इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड होना चाहिए. सामान्यतः AICTE या UGC मान्यता प्राप्त संस्थानों से न्यूनतम 75% अंक या 7.5 CGPA (10-पॉइंट स्केल पर) आवश्यक है.

चयन प्रक्रिया: मेरिट और अकादमिक प्रदर्शन होगा आधार

DRDO ने चयन प्रक्रिया को पूरी तरह मेरिट आधारित रखा है. उम्मीदवारों का चयन उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और संस्थान की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा. केवल उन्हीं छात्रों को आगे बढ़ाया जाएगा जो प्रथम श्रेणी या उससे अधिक अंकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं.

इसके साथ ही, कॉलेज या संस्थान के प्रिंसिपल/डायरेक्टर द्वारा जारी अनुशंसा पत्र (Recommendation Letter) भी आवश्यक होगा, जिसमें केवल योग्य और मेधावी छात्रों को ही नामित किया जाना चाहिए.

इंटर्नशिप की अवधि और अनुभव

UG छात्रों के लिए यह इंटर्नशिप न्यूनतम 6 महीने की होगी, जबकि PG छात्रों के लिए यह अवधि लगभग 11 महीने तक हो सकती है. इस दौरान छात्रों को DRDO के प्रोजेक्ट्स पर काम करने और अत्याधुनिक तकनीकों को समझने का अवसर मिलेगा.

स्टाइपेंड और भुगतान विवरण

चयनित इंटर्न्स को 5000 प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा. 6 महीने की इंटर्नशिप के दौरान कुल 30,000 रुपये की राशि दो किस्तों में दी जाएगी. पहली किस्त 3 महीने बाद और दूसरी किस्त इंटर्नशिप पूरी होने के बाद जारी की जाएगी.

क्यों खास है DRDO इंटर्नशिप?

DRDO की यह इंटर्नशिप इंजीनियरिंग छात्रों के लिए न केवल अनुभव का मौका है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में तकनीकी विकास को करीब से समझने का अवसर भी प्रदान करती है. यह कार्यक्रम छात्रों को रिसर्च, इनोवेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी में मजबूत आधार बनाने में मदद करता है.

इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले DRDO की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें और समय सीमा से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

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