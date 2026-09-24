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DPSRU Vacancy: डीपीएसआरयू में नौकरी की भरमार, आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri DPSRU Recruitment 2026: दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (DPSRU) में नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने की कल अंतिम तिथि है.

By: Munna Verma | Published: September 24, 2026 2:23:20 PM IST

DPSRU Recruitment 2026 Sarkari Naukri: अप्लाई करने की कल अंतिम तिथि है.
DPSRU Recruitment 2026 Sarkari Naukri: अप्लाई करने की कल अंतिम तिथि है.


DPSRU Recruitment 2026: दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (DPSRU) ने नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का मौका दिया है. यूनिवर्सिटी की ओर से 96 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. भर्ती में रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट समेत कई पद शामिल हैं. इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे डीपीएसआरयू की आधिकारिक वेबसाइट dpsru.edu.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इन पदों पर नियुक्ति डेप्युटेशन, सीधी भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी. शुद्धिपत्र के अनुसार, एडवांस कॉपी जमा करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2026 है, जबकि उचित माध्यम से भेजा गया आवेदन 12 अक्टूबर 2026 तक DPSRU को प्राप्त हो जाना चाहिए.

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DPSRU Vacancy 2026: किस पद पर कितनी वैकेंसी?

इस भर्ती अभियान में कुल 96 पद हैं। इनमें 23 जूनियर असिस्टेंट, 21 लैब असिस्टेंट और 14 सीनियर लैब असिस्टेंट के पद शामिल हैं. इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर के 4, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 6 और टेक्निकल असिस्टेंट के 6 पद हैं. रजिस्ट्रार और कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस के लिए एक-एक पद है. पद के अनुसार पे लेवल लेवल 2 से लेवल 14 तक निर्धारित किया गया है.

कौन कर सकता है आवेदन?

DPSRU भर्ती में केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता और अनुभव अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं. अधिकांश पद डेप्युटेशन के आधार पर हैं, इसलिए उम्मीदवारों के पास संबंधित पद या निर्धारित पे लेवल पर नियमित सेवा का अनुभव होना जरूरी है.

Section Officer (Direct Recruitment) के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बैचलर डिग्री और संबंधित कार्य अनुभव मांगा गया है. वहीं Junior Assistant के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन और कंप्यूटर पर 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटे की डेटा एंट्री स्पीड जरूरी है.

लैब और टेक्निकल पदों के लिए संबंधित क्षेत्र जैसे फार्मेसी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, फिजियोथेरेपी या बायोमेडिकल साइंस में निर्धारित डिग्री/डिप्लोमा और अनुभव आवश्यक है.

स्टेनोग्राफर और सेक्रेटेरियल पदों के लिए स्किल टेस्ट

Personal Secretary, Personal Assistant और Junior Stenographer जैसे पदों के लिए शैक्षिक योग्यता के साथ शॉर्टहैंड और टाइपिंग स्किल भी जरूरी है. कुछ पदों के लिए 120 शब्द प्रति मिनट की शॉर्टहैंड और 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड निर्धारित है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

DPSRU Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
DPSRU Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

DPSRU Recruitment 2026: उम्र सीमा

रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष है. अन्य डेप्युटेशन पदों के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष रखी गई है. Section Officer की सीधी भर्ती में UR उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष और OBC के लिए 38 वर्ष है. कॉन्ट्रैक्ट पर रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष से कम निर्धारित है. उम्र और योग्यता की गणना 10 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी.

कैसे होगा DPSRU चयन?

उम्मीदवारों के आवेदन की जांच के बाद पद के अनुसार लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है. पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट पदों के लिए शॉर्टहैंड व टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा. 

नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती प्रशासनिक, तकनीकी और लैब से जुड़े विभिन्न पदों पर करियर बनाने का अवसर है. आवेदन से पहले उम्मीदवारों को संबंधित पद की योग्यता और डेप्युटेशन शर्तें ध्यान से जांचनी चाहिए.

Tags: DPSRUDPSRU Recruitment 2026sarkari naukri
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