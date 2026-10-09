DPCC Vacancy: पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में नौकरी पाने का बढ़िया मौका, बस पूरी करनी है ये शर्तें, बिना परीक्षा होगा चयन

DPCC Recruitment 2026: दिल्ली में सरकारी सेवा से जुड़े अधिकारियों के लिए अहम खबर है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने पर्यावरण विभाग, दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए रोलिंग विज्ञापन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 59 पदों को डेप्युटेशन के आधार पर भरा जाएगा. इसमें शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है. जो कोई भी यहां आवेदन करना चाहते हैं, वे डीपीसीसी की आधिकारिक वेबसाइट dpcc.delhigovt.nic.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.

यह भर्ती मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों, स्वायत्त एवं वैधानिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र संबंधित चरण की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

DPCC Vacancy 2026: किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती में इंजीनियरिंग, साइंस, लैब, कानून और आईटी से जुड़े पद शामिल हैं. पदों का विवरण इस प्रकार है:

सीनियर एनवायरनमेंटल इंजीनियर- 8 पद

एनवायरनमेंटल इंजीनियर- 15 पद

असिस्टेंट एनवायरनमेंटल इंजीनियर- 15 पद

एडिशनल डायरेक्टर (साइंटिस्ट E)- 1 पद

सीनियर साइंटिस्ट L-II- 1 पद

सीनियर साइंटिस्ट L-I- 2 पद

साइंटिस्ट-B- 1 पद

सिस्टम एनालिस्ट- 1 पद

असिस्टेंट लॉ ऑफिसर- 1 पद

साइंटिफिक असिस्टेंट- 4 पद

लीगल असिस्टेंट- 5 पद

सीनियर लैब असिस्टेंट- 5 पद

कुल पद- 59 पद

DPCC Recruitment 2026 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवारों को संबंधित पद के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और नियमित सरकारी सेवा की शर्तें पूरी करनी होंगी.

इंजीनियरिंग पद: संबंधित इंजीनियरिंग विषय में डिग्री या मास्टर डिग्री और प्रदूषण नियंत्रण या संबंधित क्षेत्र में निर्धारित अनुभव आवश्यक है.

वैज्ञानिक पद: विज्ञान में मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट के साथ पद के अनुसार अनुभव जरूरी है.

लैब पद: साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए विज्ञान में स्नातक डिग्री और प्रयोगशाला कार्य का अनुभव मांगा गया है.

कानूनी पद: असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए कानून की डिग्री और संबंधित कानूनी अनुभव जरूरी है. लीगल असिस्टेंट के लिए कानून की डिग्री निर्धारित है.

सिस्टम एनालिस्ट: संबंधित पद और नियमित सरकारी सेवा के अनुभव से जुड़ी शर्तें लागू होंगी.

प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत, संविदा पर काम करने वाले, सेवानिवृत्त या बेरोजगार उम्मीदवार इस भर्ती के पात्र नहीं हैं. विस्तृत योग्यता के लिए आधिकारिक विज्ञापन देखना जरूरी है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

DPCC Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

DPCC Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

DPCC Vacancy 2026 Salary: कितनी मिलेगी सैलरी?

पदों के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 4 से लेवल 13 तक निर्धारित है. वेतनमान 25,500 रुपये से 2,15,900 रुपये तक है. वास्तविक वेतन संबंधित पद के पे लेवल और प्रतिनियुक्ति के लागू नियमों के अनुसार तय होगा. प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः एक वर्ष होगी, जिसे अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.

DPCC Recruitment 2026 Apply: आवेदन कैसे करें?

योग्य अधिकारियों को निर्धारित आधिकारिक माध्यम से आवेदन अपने प्रशासनिक विभाग के जरिए भेजना होगा. आवेदन Administrative Officer, DPCC, Shastri Park, Delhi के पते पर भेजे जाने हैं. एडवांस कॉपी भेजने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आवश्यक NOC भी प्रस्तुत करनी होगी. चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जा सकता है. विज्ञापन में लिखित परीक्षा का उल्लेख नहीं है.